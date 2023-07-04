ЗСУ повідомили про підготовку росіянами провокації на Запорізькій ЗАЕС
Росіяни розмістили на зовнішній крівлі двох енергоблоків ЗАЕС предмети, схожі на вибухівку
Збройні Сили України повідомлили про підготовку росіянами провокації на території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
За оперативною інформацією, 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити хибну картинку нібито обстрілів з боку України.
Про це вже дезінформують російські ЗМІ та Telegram-канали. Збройні Сили України наголосили, що не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.
Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) – розташована поблизу населеного пункту Енергодар Запорізької області. Станція була окупована російськими військами на початку березня 2022 року. Відтоді окупанти використовують її для розміщення своїх підрозділів, а також для обстрілу території Дніпропетровської області по той бік Дніпра.