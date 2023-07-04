Збройні Сили України повідомлили про підготовку росіянами провокації на території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За оперативною інформацією, 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити хибну картинку нібито обстрілів з боку України.

Про це вже дезінформують російські ЗМІ та Telegram-канали. Збройні Сили України наголосили, що не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.