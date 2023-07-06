На нових супутникових знімках Запорізької атомної електростанції, зроблених вранці в середу, 5 липня, виявлено нові об'єкти, яких там не було ще два дні тому. Про це повідомила російська служба «Радіо Свобода», з посиланням на знімки від Planet Labs.

Як йдеться в матеріалі, опублікованому вночі 6 липня, ці об’єкти розташовані на даху четвертого енергоблока. Про те, що дах цього енергоблока замінували росіяни, ще 4 липня повідомляв Генштаб ЗСУ. За даними Генштабу, заміновано також дах третього енергоблока.

«Знімок з роздільною здатністю 0,5 метра/піксель не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. З упевненістю можна говорити лише про те, що цих об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку четвертого енергоблока за останні півтора року», – наголошується в матеріалі.

Журналісти також знайшли відео, на якому добре видно дах четвертого енергоблоку. Воно було знято у 2017 році та опубліковане в офіційному YouTube-каналі Запорізької АЕС. На кадрах видно, що жодних об'єктів, які б відповідали білим точкам на супутниковому знімку від 5 липня, на даху немає.

Після появи інформації від ЗСУ про невідомі об’єкти на ЗАЕС, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі попросив у російської влади надати експертам організації доступ на дахи третього та четвертого енергоблоків, а також в інші частини станції, такі як турбінні зали та приміщення системи охолодження.

4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС. 25 червня начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС, а 4 липня Управління зі стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що росіяни готують провокацію на ЗАЕС найближчим часом. Водночас вже 5 липня Буданов заявив, що загроза на ЗАЕС починає спадати.