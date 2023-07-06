Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується. Про це він сказав в інтерв’ю The Times, пише «Укрінформ».

Буданов відмовився називати причини такого висновку, але заявив, що до цього призвели «певні публічні та непублічні дії в цій сфері». «І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає», – заявив очільник ГУР.

4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС. 25 червня Буданов сказав, що Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС, а 4 липня Управління зі стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що росіяни готують провокацію на ЗАЕС найближчим часом.