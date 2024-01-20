Запорізька атомна електростанція

Експерти МАГАТЕ знову виявили міни на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це у п’ятницю, 19 січня, повідомили у прес-службі МАГАТЕ.

Зазначається, що раніше експерти МАГАТЕ вже вилучали вибухівку на ЗАЕС, але росіяни знову замінували електростанцію.

«Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу заводу. Генеральний директор Гроссі повторив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ», – йдеться у повідомленні.

Крім того, цього тижня Запорізька атомна електростанція внаслідок аварії на кілька годин втратила безпосереднє резервне джерело живлення реакторних установок. Це підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки, заявив генеральний директор International Atomic Рафаель Маріано Гроссі.

«Вихід із ладу двох резервних силових електричних трансформаторів ЗАЕС у четвер показав постійну вразливість у доступності зовнішнього джерела живлення, яке необхідне станції для охолодження шести реакторів та для виконання інших важливих функцій ядерної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Резервне електропостачання було відновлено через вісім годин після введення в роботу двох інших резервних силових електричних трансформаторів. ЗАЕС з’ясовує причини аварії, ознак зовнішнього пошкодження трансформатора немає.

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) — розташована поблизу населеного пункту Енергодар Запорізької області. Станція була окупована російськими військами на початку березня 2022 року. Відтоді окупанти використовують її для розміщення своїх підрозділів, а також для обстрілу території Дніпропетровської області по той бік Дніпра.