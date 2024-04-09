Розбудову ПП «Рава-Руська» із облаштуванням пішого переходу та проїзду для велосипедистів планували реалізувати ще у 2018-2019 роках

Господарський суд Львівської області задовольнив позов прокуратури про витребування у ТОВ «ОККО Драйв» та повернення Рава-Руській громаді 5 га землі біля кордону з Польщею. На цій території планується будівництво пішохідного пункту пропуску.

Як повідомили в прокуратурі Львівщини, суд задоволив позов Жовківської окружної прокуратури про витребування з чужого незаконного володіння земельної ділянки загальною площею понад 5 га на території Рава-Руської громади. Відповідне рішення суд ухвалив 3 квітня, воно ще не оприлюднене в судовому реєстрі.

«Попередньо, три земельні ділянки площею майже 1,8 га кожна були незаконно передані у приватну власність трьох громадян. В подальшому, на підставі договору купівлі-продажу ці спірні землі відчужені товариству та об’єднані в одну. Їх було віднесено до земель сільськогосподарського призначення», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Згадана земельна ділянка розташована поруч з митним постом «Рава-Руська – Гребенне», де заплановано будівництво пішохідного пункту пропуску.

За даними YouControl, ТОВ «ОККО Драйв», що займається роздрібною торгівлею пальним, зареєстроване майже 30 років тому у селищі Славсько на Львівщині. Засновником фірми є ТОВ «ОККО Холдинг», а власником відомий бізнесмен Віталій Антонов.

Проект із розбудови ПП «Рава-Руська» із облаштуванням пішого переходу та проїзду для велосипедистів планували реалізувати ще у 2018-2019 роках коштом Євросоюзу у рамках програми «Польща – Білорусь – Україна». Очікувана вартість робіт мала становити близько 1,5 млн євро.