Російські війська у п’ятницю, 9 січня, знову атакували портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок удару було пошкоджено два цивільні судна, є загиблий і поранений. Про це повідомили віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під час руху до порту Чорноморськ російський ударний дрон влучив у цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерном в межах Українського морського коридору. Поранення зазнав другий помічник капітана – громадянин Сирії. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Водночас морехідність судна не порушена, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

Окрім того, поблизу порту Одеса росіяни вразили суховантаж під прапором Коморських островів, який здійснював завантаження сої. Ударом пошкоджено кормову частину судна. Унаслідок обстрілу загинув член екіпажу – громадянин Сирії.

«Це чергове свідчення того, що Росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці. Україна робить усе можливе для гарантування безпеки та виконання експортних зобов’язань, попри постійні атаки», – написав Олексій Кулеба.

Наслідки ударів російських БпЛА по суднах на Одещині, 9 січня 2026 рік (Фото з телеграм-каналів Олексія Кулеби та Олега Кіпера)

Нагадаємо, унаслідок російської атаки 26 грудня пошкоджень зазнали припортові обʼєкти та цивільні іноземні судна на Одещині та Миколаївщині. Ворожі дрони атакували баржу, склади цивільних підприємств, елеватори та три кораблі.