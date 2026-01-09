Пізно ввечері 8 січня росіяни вперше атакували Львів балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік»

Верховна представниця Європейського союзу Кая Каллас відреагувала на російський удар балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Львову. Вона вважає використання цієї ракети ескалацією та попередженням для Європи та США.

«Путін не хоче миру, відповідь Росії на дипломатію – це ще більше ракет та руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів повторюватиметься, доки ми не допоможемо Україні її розірвати», – написала головна дипломатка ЄС у соцмережі х (колишній твіттер),

За словами Каї Каллас, повідомлення про використання Росією ракети «Орєшнік» є явною ескалацією проти України та має на меті попередити Європу та США. Дипломатка закликала країни ЄС посилити санкції проти Росії та допомогти Україні.

«Країни ЄС повинні глибше зануритися у свої запаси протиповітряної оборони та негайно виконати свої зобов'язання. Ми також повинні ще більше підвищити ціну цієї війни для Москви, зокрема шляхом посилення санкцій», – написала вона.

Нагадаємо, що у ніч на 9 січня росіяни запустили ракету «Орєшнік» з полігону «Капустин Яр». Невдовзі після оголошення повітряної тривоги на Львівщині пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що Росія атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Львові.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що по Львову завдали удару балістичною ракетою, яка рухалась зі швидкістю близько 13 тис. км/год. Інформації про постраждалих через ворожий удар не було.

ZAXID.NET детально розповів про технічні характеристики ракети «Орєшнік», чим вона особлива та чи справді її не можна збити, як заявляють росіяни.

У ніч на 9 січня Росія масована атакувала й інші українські міста. В Києві дрони влучили у житлові багатоповерхівки, є поранені та загиблі.