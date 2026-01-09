Керівниці дитсадка №3 «Сонечко» загрожує до 12 років ув'язнення

На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру директорці Дубівського дитсадка №3, яка у змові з підрядником та інженером технагляду під час ремонту даху привласнили майже 950 тис. грн. Учасникам схеми загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у п’ятницю, 9 січня, у Закарпатській обласній прокуратурі, директорка уклала з підприємцем договір на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ у травні 2024 року. За документами, роботи виконали з якісного покрівельного матеріалу – металочерепиці. Відповідні акти виконаних робіт підписали і погодили усі підозрювані, однак фактично дах перекрили значно дешевшим металопрофілем.

«На підставі підроблених документів з бюджету перерахували більше 2,6 млн грн, попри те, що реальна вартість використаного матеріалу була майже вдвічі нижчою. У результаті держава втратила понад 950 тис. грн», – зазначили у прокуратурі

В якому дитсадку привласнили гроші?

Раніше у Дубівській громаді повідомляли, що капітальний ремонт даху у дитсадку №3 «Сонечко» завершили у листопаді 2024 року.

«Ці позитивні зміни стали можливими завдяки підтримці селищного голови Дениса Каганця. Тепер садочок не лише радує око, а й став справжньою окрасою нашої громади», – йдеться у публікації селищної ради.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, з 2023 року Дубівський дитсадок №3 очолює Марія Піцур.

Директорці дошкільного закладу, підряднику та інженеру з технагляду інкримінують заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, а також підроблення та використання офіційних документів (ч.1 с. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 с. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 с. 27, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.