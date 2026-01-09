Судно, яке раніше мало назву Minerva M, затримали Карибському регіоні

У пʼятницю, 9 січня, берегова охорона США затримала третій танкер російського «тіньового флоту». Військові проводжують слідкувати ще за кількома суднами, які намагаються обійти американську блокаду та вибратися з вод Венесуели, повідомила The Wall Street Journal.

Берегова охорона затримала танкер Olina, повідомили газеті посадовці та компанія з відстеження суден Vanguard. Судно раніше мало назву Minerva M та було під санкціями США за транспортування російської нафти.

Корабель затримали в Карибському регіоні біля Тринідаду і Тобаго. Сервіс відстеження суден Marine Traffic свідчить, що танкер ходить під прапором Східного Тимору.

За даними Reuters, це вже пʼяте подібне перехоплення судна за останні тижні в межах боротьби Вашингтона проти несанкціонованого експорту венесуельської нафти. Три з пʼятьох кораблів належали до російського «тіньового флоту».

WSJ зазначає, що такі кроки можуть загострити напруженість між США та Росією.

Нагадаємо, 7 січня після двотижневого переслідування США захопили в Атлантичному океані пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер Marinera.

Раніше суд США видав ордер на арешт судна за перевезення підсанкційної іранської нафти. Екіпаж танкера зірвав спробу берегової охорони США зупинити судно та висадитися на нього в Карибському морі. Після цього танкер вирушив в Атлантичний океан. Наприкінці грудня на борту танкера недбало намалювали російський прапор, щоб вимагати захисту від Москви. Після цього Росія попросила США припинити переслідування танкера.