Система для знищення монет

Національний банк має знищити 800 тонн монет номіналом 1,2,5 та 25 копійок, які вилучають з обігу з 2019 року, а тому НБУ купив спеціальну машину, йдеться у повідомленні регулятора.

У НБУ зазначили, що додатково почали надходити з обігу монети номіналом 10 копійок, поступове вилучення яких розпочали з жовтня 2025 року. Минулого року вилучили вже 3,1 млн штук монет цього номіналу.

«З готівкового обігу може повернутися 5–6% монет номіналом 10 копійок, це близько 420 тонн. Тобто загальний обсяг монет, що потребуватиме утилізації, становитиме понад 1 200 тонн», – ідеться у повідомленні.

Наразі знищення монет виконують на застарілому обладнанні Банкнотно-монетного двору, його загальна потужність від 100 до 185 кг/год. І, як пояснив регулятор, за такої потужності термін знищення накопичених монет становитиме понад 9 років. А ось нове обладнання здатне вдвічі пришвидшити ці темпи і впоратися за орієнтовно 4 роки.

Ба більше, в НБУ наголосили на вигоді придбання пристрою, адже впродовж наступних 2–3 років там зможуть отримати до 153 млн грн доходу від реалізації брухту знищених монет.

«Це суттєво перевищує витрати на придбання нового обладнання (його вартість 252 300 євро або 12,6 млн грн)», – додав регулятор.

В НБУ також запевнили, що необхідність купівлі нової автоматизованої системи для знищення монет не пов’язана із реалізацією ініціативи зі зміни назви розмінної монети «копійка» на «шаг».

Раніше «Наші гроші »повідомили, що Нацбанк за результатами тендеру замовив компанії Monea Сoin Technology s.r.o (Словаччина) автоматизовану систему знищення монет вартістю 12,6 млн грн.