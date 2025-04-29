Тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну в межах репатріації наприкінці лютого 2025 року

Росіяни повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної без деяких внутрішніх органів, ймовірно, щоб приховати причину смерті. Про це йдеться в розслідуванні паризької агенції Forbidden Stories, яке було опубліковане у вівторок, 29 квітня.

У повідомленні йдеться, що до розслідування смерті Вікторії Рощиної долучилися 45 журналістів із 13 міжнародних медіа. Раніше стало відомо, що на тілі журналістки виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи.

У розслідуванні зазначають, що тіло Вікторії привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Під час огляду виявили, що деякі внутрішні органи були відсутні, зокрема, головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.

Автори проєкту звернулися до міжнародного експерта-патологоанатома, який розповів, що відсутність цих органів могла приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення або задушення. А синець на шиї журналістки свідчить про можливий перелом під'язикової кістки, який зазвичай пов'язаний із задушенням.

Що відомо про Вікторію Рощину

27-річна Вікторія Рощина працювала журналісткою на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода».

Журналістка готувала матеріали з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни. Уже під час повномасштабного вторгнення вона двічі була у російському полоні. Вперше її затримали в окупованому Бердянську у березні 2022 року. Представники російської ФСБ відпустили журналістку через кілька днів, змусивши записати відео, де вона заперечує будь-які претензії до Росії.

Вдруге Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року Міноборони Росії підтвердило, що Рощину утримують в полоні.

10 жовтня 2024 року з’явилась інформація про смерть журналістки в російському СІЗО. Наступного дня за фактом її смерті Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження.

Тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну в межах репатріації наприкінці лютого 2025 року.