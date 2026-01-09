Михайло Федоров (ліворуч) та Денис Шмигаль

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр оборони Денис Шмигаля подали заяви на відставку зі займаних посад. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці 9 січня.

Стефанчук зазначив, що парламент розгляне обидві заяви найближчим часом.

Заява про відставку від Дениса Шмигаля

Заява про відставку від Михайла Федорова

Нагадаємо, 3 січня президент Володимир Зеленський запропонував міністру оборони Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. Шмигаль очолював міністерство оборони з липня 2024 року, до того він був прем’єр-міністром (2020–2025).

Замінити Шмигаля на посаді міністра оборони президент запропонував 34-річному віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. Глава держави заявив, що вирішив змінити формат роботи оборонного відомства.