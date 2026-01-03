Зеленський запропонував Шмигалю стати міністром енергетики

У суботу, 3 січня, президент України Володимир Зеленський запропонував міністру оборони Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

«Дякую за системну роботу в Міноборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб», – заявив Зеленський.

Президент відзначив, що він вже провів консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховує на підтримку парламентарями кандидатури Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони 16 липня 2024 року.

Замінити Шмигаля на посаді може 34-річний віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.