Володимир Зеленський підписав подання на призначення Дениса Шмигаля міністром оборони
Також Володимир Зеленський повідомив, що Герман Сметанін знову очолить «Укроборонпром»
Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради про призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення у середу, 16 липня.
За словами Володимира Зеленського міноборони управлятиме стратегічними галузями промисловості. Крім того, президент повідомив, що «Укроборонпром» знову очолить Герман Сметанін, який наразі обіймає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Володимир Зеленський защзначив, що зараз на фронті та у військових операція використовується 40% зброї українського виробництва. Однак, наголосив президент, цей показник варто збільшити до 50%.
«Потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати», – наголосив Володимир Зеленський.
Додамо, що з вересня 2024 року тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора «Укроборонпрому» є колишній командувач Сил логістики Збройних сил України, генерал-майор Олег Гуляк.
Кадрові зміни в українському уряді
14 липня, Володимир Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою та міністеркою економіки Юлією Свириденко, під час якої запропонував їй очолити Кабінет міністрів України замість Дениса Шмигаля.
Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що запропонував кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. 15 липня Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника уряду України. Вже наступного дня, 16 липня, депутати Верховної Ради України підтримали звільнення Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України. Разом із прем’єр-міністром автоматично відправили у відставку його уряд.
Чинний міністр оборони Рустем Умєров може обійняти посаду посла України у США. 10 липня, під час пресконференції у Римі Володимир Зеленський підтвердив намір звільнити Оксану Маркарову з цієї посади. Глава держави зауважив, що наразі для України важливо зміцнювати стосунки зі США. На думку президента, гідно представляти Україну у США зможе чинний міністр оборони Рустем Умєров.