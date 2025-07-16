Дениса Шмигаля призначать міністром оборони

Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради про призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення у середу, 16 липня.

За словами Володимира Зеленського міноборони управлятиме стратегічними галузями промисловості. Крім того, президент повідомив, що «Укроборонпром» знову очолить Герман Сметанін, який наразі обіймає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Володимир Зеленський защзначив, що зараз на фронті та у військових операція використовується 40% зброї українського виробництва. Однак, наголосив президент, цей показник варто збільшити до 50%.

«Потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати», – наголосив Володимир Зеленський.

Додамо, що з вересня 2024 року тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора «Укроборонпрому» є колишній командувач Сил логістики Збройних сил України, генерал-майор Олег Гуляк.

Кадрові зміни в українському уряді

14 липня, Володимир Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою та міністеркою економіки Юлією Свириденко, під час якої запропонував їй очолити Кабінет міністрів України замість Дениса Шмигаля.

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що запропонував кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. 15 липня Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника уряду України. Вже наступного дня, 16 липня, депутати Верховної Ради України підтримали звільнення Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України. Разом із прем’єр-міністром автоматично відправили у відставку його уряд.

Чинний міністр оборони Рустем Умєров може обійняти посаду посла України у США. 10 липня, під час пресконференції у Римі Володимир Зеленський підтвердив намір звільнити Оксану Маркарову з цієї посади. Глава держави зауважив, що наразі для України важливо зміцнювати стосунки зі США. На думку президента, гідно представляти Україну у США зможе чинний міністр оборони Рустем Умєров.