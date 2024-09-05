Генерал-майор Олег Гуляк тимчасово виконуватиме обов'язки гендиректора «Укроборонпрому»

У середу, 4 вересня, наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» ухвалила рішення про припинення повноважень генерального директора «Укроборонпрому» Германа Сметаніна. Тимчасово обов’язки гендиректора виконуватиме Олег Гуляк. Про це йдеться у повідомленні «Укроборонпрому» опублікованому у Telegram-каналі у четвер, 5 вересня.

Верховна Рада призначила гендиректора Укроборонпрому Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За таке рішення проголосували 247 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Своєю чергою наглядова рада «Укроборонпрому» призначила 52-річного генерал-майора Олега Гуляка тимчасовим виконувачем обов’язків гендиректора. Олег Гуляк з серпня 2021 року до лютого 2024 року обіймав посаду командувача Сил логістики Збройних сил України. А з липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва «Укроборонпрому». До цього він очолював Військову академію в Одесі.

Крім того, Олег Гуляк – учасник російсько-української війни. Зокрема, у 2017-2018 роках виконував обов’язки заступника командувача силами антитерористичної операції (АТО).

«Його багаторічний військовий досвід та управлінські якості наразі є незамінними для розв'язання тих задач, які стоять перед «Укроборонпромом», – йдеться у повідомленні.

Водночас в «Укроборонпромі» повідомили, що найближчим часом наглядова рада оголосить конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 29 лютого 2024 року Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Олега Гуляка та призначив бригадного генерала Володимира Карпенка новим командувачем Сил логістики ЗСУ.