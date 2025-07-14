Зеленський на зустрічі зі Свириденко

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, під час якої запропонував їй очолити Кабінет міністрів України. Про це президент повідомив у соцмережах у понеділок, 14 липня.

Під час зустрічі Свириденко доповіла про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами про підтримку України, які уклали під час конференції з відновлення України в Римі.

«Обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу», – повідомив Зеленський.

Президент також повідомив, що очікує від Свириденко представлення програми дій нового уряду «найближчим часом».

Що відомо про Юлію Свириденко

39-річна Юлія Свириденко – уродженка Чернігова, народилася у родині військовослужбовців. У 2008 році завершила з відзнакою Київський торгівельно-економічний університет, того ж року почала роботу економістки з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП». Згодом обійняла посаду оцінювачки Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації та заступниці директора ТОВ «Еко-Втор».

У 2011 Свириденко призначили головою Постійного представництва Чернігова у китайському місті Усі на громадських засадах. З травня 2015 року посадовиця почала працювати радницею голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча, а з серпня того ж року очолила Департамент економічного розвитку ОДА. З 2017 року виконувала обов'язки першої заступниці голови Чернігівської ОВА, а вже 2018 року – призначена першою заступницею.

Протягом липня-листопада 2018 року Юлія Свириденко виконувала обов’язки голови Чернігівської ОДА, а протягом березня-вересня 2019 року була директоркою ТОВ «Сідко Україна».

У вересні 2019 року Юлію Свириденко призначили заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. У липні 2020 року її призначили першою заступницею міністра економіки, а вже в грудні вона обійняла посаду заступниці голови Офісу президента.

У листопаді 2021 року партія «Слуга народу» висунула кандидатуру Свириденко на посаду першої віцепрем’єрки – міністерки економіки України, а за день її призначення підтримали у парламенті.

У 2025 році Свириденко керувала переговорами щодо укладення так званої угоди про копалини зі США. Нагадаємо, 30 квітня Україна підписала угоду про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Вона охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США. З повним текстом угоди про корисні копалини між Україною та США можна ознайомитися тут. Вже 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду.

З 27 червня 2025 року вона працює заступницею голови Ради з питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при президентові України.

Наразі прем’єр-міністром України є 49-річний львів’янин Денис Шмигаль, який обіймає посаду з березня 2020 року. На момент публікації він не коментував пропозицію Володимира Зеленського.

Доповнено. Юлія Свириденко повідомила про ключові задачі, які президент Володимир Зеленський поставив перед новим кабміном. Йдеться про зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва власної зброї.

«Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій», – написала Юлія Свириденко на своїй фейсбук-сторінці.

Також за словами Юлії Свириденко, серед ключових завдань нового уряду – підтримка Сил оборони та безпеки України.

Крім того, Юлія Свириденко повідомила, що найближчим часом оголосить пропозиції щодо кандидатур на ключові урядові посади.

Нагадаємо, 4 липня Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорив питання заміни чинного українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової. За даними Bloomberg, одним з претендентів на посаду українського посла у США є прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністерка – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, після звільнення з посади прем’єр-міністра Денис Шмигаль очолить міністерство оборони, а його нинішній очільник Рустем Умєров стане послом у США. Міністром економіки замість Юлії Свириденко, за словами депутата, стане Олексій Соболєв. Також Железняк анонсував звільнення міністра освіти Оксена Лісового, не уточнивши, хто обійме його посаду.