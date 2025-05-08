За ратифікацію угоди проголосували 338 народних депутатів

Верховна Рада України у четвер, 8 травня, під час засідання проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

За ратифікацію угоди проголосували 338 народних депутатів:

«Слуга народу» – 210

«Європейська солідарність» – 23

«Батьківщина» – 22

«Платформа за життя та мир» – 18

«За майбутнє» – 10

«Голос» – 12

«Довіра» – 18

«Відновлення України» – 12

Позафракційні – 13.

Фото Ярослава Железняка, голосування у Верховній Раді за ратифікацію угоди зі США

«Президент Володимир Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди, а саме: абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України», – зауважила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Угода має на меті зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що це історична подія для України та США. За його словами, угода надає Україні низку значних можливостей:

отримаємо стратегічного інвестора в особі Сполучених Штатів Америки;

залучимо гарантовані інвестиції в найбільш перспективні сектори економіки;

прискоримо відбудову України та швидше подолаємо руйнівні наслідки війни;

одержимо сучасні технології для модернізації країни.

«Розраховуємо вже найближчим часом завершити всю технічну роботу та розпочати новий етап співпраці з нашими американськими партнерами», – зазначив він.

Нагадаємо, 30 квітня Україна підписала угоду про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Вона охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США. З повним текстом угоди про копалини можна ознайомитися тут.

Агентство Reuters повідомляло, що зиск від угоди про видобуток корисних копалин між Україною та США може настати не раніше ніж через десять років. Причинами є недостатнє дослідження більшості родовищ корисних копалин в Україні, а також зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ енергетика і транспорт.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 5 травня зауважив, що президент США Дональд Трамп має намір використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у переговорному процесі.