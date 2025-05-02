Деякі потенційно прибуткові українські родовища розташовані на окупованих РФ територіях

Фінансова вигода від угоди про видобуток корисних копалин між Україною та США може настати не менше ніж через десять років. Інвестори стикатимуться з багатьма перешкодами на шляху до запуску нових родовищ у зруйнованій війною країні, повідомило агентство Reuters 1 травня.

Як ідеться, Україна немає достатніх даних про більшість родовищ корисних копалин, які б підтверджували їхню економічну рентабельність. Окрім того, через трирічне повномасштабне вторгнення енергетика і транспорт в Україні зазнали значних руйнувань.

«Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть масово експортуватися з України, то це ілюзії. Реальність така, що людям буде важко виправдати інвестиції в Україну, коли вони мають альтернативи – інвестувати в критично важливі мінерали в країнах, де немає війни», – заявив Адам Вебб, директор відділу мінералів консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence.

Ще однією перешкодою є те, що деякі потенційно прибуткові родовища розташовані на окупованих Росією українських територіях, а укладена угода не містить жодних гарантій безпеки. Вашингтон вважає, що присутність американських інтересів стримуватиме агресорів.

Сім з 24 потенційних гірничодобувних родовищ, визначених Benchmark, розташовані на окупованих РФ територіях і містять літій, графіт, рідкісноземельні елементи, нікель і марганець.

Водночас президент США Дональд Трамп активно просував угоду, особливо доступ, який вона надає до українських родовищ рідкісноземельних елементів, що використовуються в усьому – від мобільних телефонів до автомобілів. Тож державна політика США може прискорити інвестиції, вважає Reuters.

Дані міністерства фінансів України свідчать, що у 2024 році Україна отримала 47,7 млрд грн, або близько 1 млрд доларів, у вигляді роялті та інших платежів, пов’язаних з експлуатацією природних ресурсів.

Але інвестиційний фонд, створення якого передбачено ресурсною угодою між США та Україною, зможе отримувати надходження лише від нових ліцензій, дозволів та угод про розподіл продукції, укладених після набрання чинності угодою.

Нагадаємо, 30 травня Україна та США підписали угоду щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Серед іншого, підписана угода охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США. З повним текстом угоди про копалини можна ознайомитися тут.