4 липня Володимир Зеленський провів 40-хвилинну телефонну розмову з Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни чинного українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової. Про це в понеділок, 7 липня, повідомляє телеканал Bloomberg з посиланням на неназваного співрозмовника.

Зі слів джерела журналістів, у списку претендентів на посаду українського посла у США є прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністерка – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначається, що Зеленський вже доручив Міністерству закордонних справ обговорити з американською стороною призначення нового посла України.

Як писав ZAXID.NET, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Розмова відбулася на тлі припинення постачання деякого озброєння з боку США.

Раніше, 21 червня, президент Володимир Зеленський анонсував зміни в українському дипломатичному корпусі та управлінні інституціями.

Призначення Оксани Маркарової послом у США

У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ про призначення надзвичайним і повноважним послом України в США 48-річної Оксани Маркарової. До того вона обіймала посаду міністра фінансів спершу в уряді прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, а згодом його наступника – Олексія Гончарука.

Пані посол України в США Оксана Маркарова та глава МЗС Андрій Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського, 28 лютого 2025 року (Фото ОПУ)

У вересні 2024 року спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон вимагав у Володимира Зеленського звільнити пані посла України у США Оксану Маркарову через «втручання в американські вибори».

Причиною став візит Володимира Зеленського на завод з виготовлення набоїв у Пенсильванії, на який не запросили жодного представника Республіканської партії. За словами Джонсона, це був «явно партійний агітаційний захід, покликаний допомогти демократам» з боку Маркарової.