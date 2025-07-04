Президенти обговорили можливості щодо ППО та домовились про збільшення захисту українського неба

У п’ятницю, 4 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Розмова відбулася на тлі припинення поставок деякого озброєння з боку США.

Про телефонну розмову президентів повідомив у телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак. Згодом розмову з Трампом підтвердив і Володимир Зеленський.

«Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд», – повідомив президент.

Крім того, президенти обговорили спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва. За словами Зеленського, Україна готова до прямих проєктів зі США.

Лідери країн обговорили взаємні закупівлі та інвестиції та «обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами».

На момент публікації адміністрація Трампа та сам американський президент не коментували телефонну розмову із Володимиром Зеленським.

За даними кореспондента американського видання Axios, розмова тривала близько 40 хвилин.

Axios із посиланням на обізнане джерело повідомило, що Зеленський та Трамп обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання Україні систем протиповітряної оборони. Співрозмовник видання назвав телефонну розмову «хорошою».

Зазначимо, 3 липня Дональд Трамп провів чергову телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час розмови Путін заявив, що Росія не відступить від своїх цілей у війні проти України, але підтвердив готовність продовжити переговорний процес. У коментарі журналістам Трамп заявив, що «дуже розчарований» розмовою з Владіміром Путіним, оскільки не вдалося досягнути жодного прогресу.

Нагадаємо, розмова Трампа та Зеленського відбулася на тлі інформації про припинення деяких американських оборонних поставок до України. Так, 1 липня низка ЗМІ з посиланням на Білий дім повідомила про припинення постачання деякої зброї в Україну з США. Йдеться про ракети-перехоплювачі для Patriot, високоточні ракетні системи GMLRS, 155-мм осколково-фугасні гаубичні боєприпаси, ракети Stinger та Hellfire. Згодом одна зі спікерів Білого дому Анна Келлі підтвердила інформацію, зазначивши, що «рішення було ухвалене, щоб зробити інтереси Америки пріоритетними».

2 липня Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про припинення поставок та повідомив, що Україна на робочих рівнях «з’ясовує усі деталі по постачанню оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО».