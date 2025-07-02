Президент відреагував на інформацію про припинення поставок американських ракет для ППО

Україна з’ясовує інформацію щодо постачання військової допомоги з боку США. Про це повідомив у середу, 2 липня, президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Зокрема йшлося про відносини України та США та інформації про припинення постачання оборонної допомоги з боку Сполучених Штатів.

«Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі по постачанню оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО. Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей», – повідомив Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, також відбулося обговорення наступних кроків у відносинах з Європейським Союзом. Президент зазначив, що українська сторона готує нові угоди з країнами-партнерами про виробництво зброї та спільне виробництво. Крім того, він анонсував «новини щодо наших дронів-перехоплювачів».

Нагадаємо, 1 липня низка ЗМІ з посиланням на Білий дім повідомила про припинення постачання деякої зброї в Україну з США. Йдеться про ракети-перехоплювачі для Patriot, високоточні ракетні системи GMLRS, 155-мм осколково-фугасні гаубичні боєприпаси, ракети Stinger та Hellfire. Згодом одна зі спікерів Білого дому Анна Келлі підтвердила інформацію, зазначивши, що «рішення було ухвалене, щоб зробити інтереси Америки пріоритетними».

Рішення про припинення поставок озброєння США ухвалили після того, як Пентагон переглянув військову підтримку і допомогу, яку США надають іншим країнам.

Зазначимо, адміністрація Трампа успадкувала повноваження надіслати Україні зброї на суму до 3,85 млрд доларів із запасів Пентагону, але утрималася від цього. З моменту інавгурації Дональда Трампа США не погодили жодного нового оборонного пакета. Водночас Україна заявляла, що готова придбати в США великий пакет військової допомоги на мільярди доларів.