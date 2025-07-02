У США стурбовані, що їхні військові запаси впали до надто низького рівня

Білий дім підтвердив повідомлення, що США припинили постачання деякої зброї в Україну. Про це в коментарі CBS News сказала одна зі спікерів Білого дому Анна Келлі у вівторок, 1 липня.

За словами речниці, це «рішення було ухвалене, щоб зробити інтереси Америки пріоритетними». Його ухвалили після того, як Пентагон переглянув військову підтримку і допомогу, яку США надають іншим країнам.

Посадовиця Білого дому зазначила, що цей крок зумовлений стурбованістю, що військові запаси США впали до надто низького рівня.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не назвала, яке саме озброєння вилучається з постачання Україні й в якому обсязі.

NBC News з посиланням на джерела повідомив, що серед озброєння, яке перестануть відправляти Україні, є засоби як для ППО, так і для фронту. Ідеться про:

перехоплювачі Patriot;

155-мм осколково-фугасні гаубичні боєприпаси;

100 ракет Hellfire;

250 високоточних ракетних систем GMLRS;

десятки ракет класу «земля-повітря» Stinger, ракет класу «повітря-повітря» AIM і гранатометів.

Елбридж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, заявив, що Пентагон «продовжує надавати президенту надійні варіанти продовження військової допомоги Україні, відповідно до його мети покласти край цій трагічній війні».

Раніше повідомлялось, що тимчасове припинення військової допомоги після інавгурації президента США Дональда Трампа у березні 2025 року відбулося за усним розпорядженням міністра оборони США Піта Гегсета. Через його наказ скасували 11 вантажних рейсів з артилерійським озброєнням до України.

Адміністрація Трампа успадкувала повноваження надіслати Україні зброї на суму до 3,85 млрд доларів із запасів Пентагону, але утрималася від цього. З моменту інавгурації Дональда Трампа США не погодили жодного нового оборонного пакета. Водночас Україна заявляла, що готова придбати в США великий пакет військової допомоги на мільярди доларів.

У червні речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів, що військова допомога від США продовжує надходити, і українські дипломати працюють над тим, щоб вона тривала. Він також зазначив, що обговорення купівлі зброї триває, зокрема, в межах фонду, створеного за інвестиційною угодою між Україною та США.

Заступник генерального директора військового аналітичного центру Royal United Services Institute Малкольм Чалмерс у березні в інтерв’ю CBS News розповів, що близько 20% військової техніки в Україні постачається США, 25% – Європою та іншими країнами світу, а 55% – виробляється в Україні.