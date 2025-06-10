Міністр оборони США Піт Гегсет (справа) під час слухань у Палаті представників 10 червня

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що його країна скоротить фінансування військової допомоги Україні в федеральному бюджеті на 2026 рік. Про це він сказав під час слухань у Палаті представників, передає агентство Associated Press 10 червня.

«Ця адміністрація має зовсім інше бачення цього конфлікту. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів буде в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на всі конкурентні інтереси по цілому світу», – пояснив Гегсет.

За словами міністра, слово «перемога» нібито не має «чіткого визначення», тому президент Дональд Трамп зацікавлений у «шляху до миру та припинення вбивств».

Видання пише, що з початку повномасштабного вторгнення США надали Україні військової допомоги на понад 66 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що тимчасове припинення військової допомоги після інавгурації президента США Дональда Трампа у березні 2025 року відбулося за усним розпорядженням міністра оборони США Піта Гегсета. Через його наказ скасували 11 вантажних рейсів з артилерійським озброєнням до України.

Адміністрація президента Дональда Трампа успадкувала повноваження надіслати Україні зброї на суму до 3,85 млрд доларів із запасів Пентагону, але утрималася від цього. З моменту інавгурації Трампа США не погодили жодного нового оборонного пакета. Водночас Україна заявляла, що готова придбати в США великий пакет військової допомоги на мільярди доларів.

Під час брифінгу 10 червня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів, що військова допомога від США продовжує надходити, і українські дипломати працюють над тим, щоб вона тривала. Він також зазначив, що обговорення купівлі зброї триває, зокрема, в межах фонду, створеного за інвестиційною угодою між Україною та США.