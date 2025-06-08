Володимир Зеленський повідомив, що США перенаправили на Близький Схід зброю, яку обіцяли Україні

Сполучені Штати Америки передали на Близький Схід 20 тис. ракет, які обіцяли передати Україні. Про це розповів президент Володимир Зеленський у інтерв’ю для телеканалу ABC News, опублікованому у неділю, 8 червня.

За словами Володимира Зеленського, йдеться про 20 тис. ракет, які застосовують для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу Shahed. Про передачу цих ракет Україна домовлялася з попередньою адміністрацією президента США Джо Байдена.

«Це було не дорого, але це спеціальна технологія. Тому ми розраховували на ці 20 тис. ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони [Рустем Умєров, – ред.] повідомив мені, що Сполучені Штати Америки передали їх на Близький Схід», – розповів Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський підтвердив, щоб без оборонної допомоги з боку США Україні буде набагато важче протистояти Росії. Зокрема, за словами президента, Україна зазнаватиме набагато більших втрат.

Зауважило, що адміністрація чинного президента США Дональда Трампа поки що не коментувала передачу згаданих ракет на Близький Схід.

Нагадаємо, 3 березня телеканал CNN повідомив, що президент США Дональд Трамп раптово призупинив передачу військової допомоги Україні після його сварки з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

Однак після зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії 11 березня США скасували паузу щодо обміну розвідданими та відновили військову допомогу Україні.

6 травня інформаційне агентство Reuters із посиланням на документи Транспортного командування ЗС США (TRANSCOM) повідомило, що США призупиняли постачання оборонної допомоги Україні за усним розпорядженням міністра оборони США Піта Гегсета. За словами джерел Reuters особисто Дональд Трамп не дав жодних наказів щодо зупинення військової допомоги. Співрозмовники журналістів повідомили, що президент США не знав про наказ Гегсета, а низка посадовців дізналися про припинення допомоги вже після заяв України та Польщі, які координували доставку зброї.