Піт Гегсет схвалив припинення військової допомоги без особистого розпорядження Трампа

Тимчасове припинення військової допомоги після інавгурації президента США Дональда Трампа відбулося за усним розпорядженням міністра оборони США Піта Гегсета. Через його наказ скасували 11 вантажних рейсів із артилерійським озброєнням до України, повідомило у вівторок, 6 травня, агентство Reuters із посиланням на документи Транспортного командування ЗС США (TRANSCOM).

Згідно з документами, наказ про припинення надання військової допомоги Україні надійшов з Об'єднаного штабу Пентагону 30 січня, після наради в Овальному кабінеті про політику США щодо України. На нараді біли присутні президент США Дональд Трамп, міністр оборони Піт Гегсет, вже колишній радник Трамп з нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник з питань України Кіт Келлог.

Саме після зустрічі до TRANSCOM з офісу Піта Гегсета надійшов усний наказ зупинити рейси з американських баз у Катарі та Делавері. Вартість скасованих рейсів згідно з оцінкою TRANSCOM – приблизно 1,6 млн доларів.

Водночас, за словами джерел агентства, попри те, що під час наради обговорювалася ідея припинення допомоги, особисто Дональд Трамп не дав жодних вказівок щодо зупинення поставок. Співрозмовники Reuters повідомили, що президент США не знав про наказ Гегсета, а низка посадовців дізналися про припинення допомоги вже після заяв України та Польщі, які координували доставку зброї. Зазначимо, раніше CNN з посиланням на представника Білого дому повідомило, що саме Трамп доручив призупинити виділення військової допомоги Україні.

В офіційному коментарі Білий дім заявив, що Гегсет діяв відповідно до «позиції адміністрації на той момент». Поставки відновили 5 лютого 2025 року. Агентство повідомило, що призупинення військової допомоги для України не узгодили із Держдепом США, а також розглядалося деякими чиновниками в адміністрації Трампа як помилка.

Зазначається, що під час припинення військової допомоги Україна не могла отримати офіційного роз’яснення від США. Згодом Білий дім назвав призупинення військової допомоги для України «внутрішньополітичним питанням».

Нагадаємо, нещодавно Піт Гегсет став фігурантом справи щодо розголошення секретної інформації. Так, 24 березня головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що радник Трампа Майк Волц випадково додав його до секретного чату в застосунку Signal, де представники адміністрації Дональда Трампа, зокрема Піт Гегсет, детально обговорювали удари по Ємену.

Крім того, журналісти The New York Times повідомили, що Гегсет використовував свій особистий номер телефону для секретних листувань, водночас залишаючи його в публічних додатках – зокрема, він зареєструвався на сайті для ставок та залишав публічні відгуки в Google Maps. За даними експертів з кібербезпеки, отримати номер телефону Гегсета та інформацію, пов’язану із ним могли Росія, Китай та Іран.