Американські військові готуються до атаки по Ємену 15 березня

Головного редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату в застосунку Signal, де представники адміністрації Дональда Трампа детально обговорювали удари по Ємену 15 березня. Про це повідомив сам Голдберг у понеділок, 24 березня.

За його словами, 11 березня він отримав запит на підключення до Signal від користувача під іменем Майкл Волц, та припустив, що з ним хоче поспілкуватися радник Дональда Трампа з ідентичним іменем. Журналіст прийняв запит на підключення, а через кілька днів його додали до групового листування.

«О 16:28 я отримав сповіщення про те, що мене мають додати до групи чату Signal. Її назвали “Houthi PC small group” (“Малий комітет директорів нацбезпеки щодо хуситів” – ред.)», – написав Голдберг.

За його словами, у чаті спілкувалися люди під ніками «Джей Ді Венс», «MAR» (ймовірно, Марко Рубіо), «TG» (ймовірно, Тулсі Габбард) та інші особи, які обговорювали деталі планування американського удару по єменських хуситах 15 березня. Всього у чаті було 18 людей.

У розмові людина під ніком «Піт Гегсет» пояснювала, чому потрібно завдати ударів по Ємену, а також розповідала, як комунікувати щодо операції – за її словами, вони «єдині на планеті, хто може це зробити».

Спочатку Голдберг припустив, що його додали до фейкової групи, щоб дезінформувати, проте низка деталей, які обговорювали в чаті, збігалася з дійсністю. Зокрема, людина під ніком «Джей Ді Венс» попередила співрозмовників, що буде у Мічигані наступного дня – і віцепрезидент США Венс дійсно перебував там із візитом.

Журналіст повідомив, що розцінював листування як жарт, проте через дві години після узгодження деталей у чаті удари по Ємену дійсно відбулися. Тоді ж у чаті з’явилися повідомлення з подякою Піту Гегсету за «чудову роботу». Співрозмовники обговорили завдану шкоду та кількість загиблих у Ємені, а також відзначили «потужність ударів» на тлі стриманості попереднього президента США Джо Байдена. Водночас «Джей Ді Венс» розкритикував рішення щодо удару по Ємену, оскільки це – «додатковий ризик зростання цін на нафту».

Інформацію по справжність листування опосередковано підтвердив речник Ради нацбезпеки США Браян Г'юз – за його словами, адміністрація Трампа вивчає, яким чином до групи додали «випадковий номер». Сам Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про листування.

«Я нічого про це не знаю. Я не фанат The Atlantic. Для мене це журнал, що занепадає. Витік даних, якщо і відбувся, не міг бути ефективним, адже атака на Ємен була дуже успішною», – сказав він.

На думку опитаних виданням The Atlantic юристів, дії Майкла Волца можуть розцінюватися як порушення законів США про поводження з інформацією про національну оборону. Зазначається, що Волц також встановив режим самознищення для окремих повідомлень – це суперечить федеральному закону про зберігання всіх текстових повідомлень посадовців Білого дому.