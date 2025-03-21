Працівники NASA звітуватимуть перед департаментом Ілона Маска за допомогою застосунку

Урядове агентство США National Aeronautics and Space Administration (NASA) розробило для своїх працівників застосунок, за допомогою якого вони звітуватиметь перед департаментом ефективності уряду (DOGE), яким керує Ілон Маск. Про це у п’ятницю, 21 березня, повідомляє Bloomberg. NASA займається дослідженями у галузі аеронавтики та космічними польотами.

Щоб виконати вимоги Ілона Маска щодо щотижневого звіту федеральних працівників, космічне агентство NASA розробило спеціальний застосунок. Керівництво агентства заявило, що таким чином зможе відстежувати «їхню продуктивність».

«Цей безпечний внутрішній інструмент полегшує вам відстеження та обмін інформацією про неймовірну роботу, яку ви виконуєте щотижня», – цитує Bloomberg виконувачку обов’язків адміністраторки NASA Джанет Петро.

Перед презентацією застосунку NASA за розпорядженням Дональда Трампа закрило два своїх відділи та скоротило частину працівників.

Наказ про щотижневі звіти надійшов на електронні пошти федеральних співробітників США наприкінці лютого цього року. У них команда Маска стверджувала, що у разі відмови працівникам загрожує звільнення.

Як пише Bloomberg, цей наказ департаменту ефективності викликав обурення серед урядовців. Деякі міністри наказали своїм співробітникам ігнорувати ці вказівки. Згодом у Білому домі заявили, що працівників не звільнятимуть за відсутність звітів та наказали їм виконувати вказівки керівників своїх агентств.