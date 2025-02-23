Ілон Маск пригрозив звільнити тих федеральних працівників, які не надали йому звітів про роботу

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, який обіймає посаду керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE), вимагає надати звіти про роботу в усіх федеральних службовців США. 22 лютого на своїй сторінці в Х Маск написав, що ненадання звітів посадовців до вечора 24 лютого «буде розцінене як їхня відставка».

За його словами, усі федеральні працівники отримають електронний лист із проханням «описати, що вони зробили минулого тижня».

«Відсутність відповіді буде розцінена як відставка», – заявив Маск.

У неділю, 23 лютого, Ілон Маск повідомив, що отримав «велику кількість хороших відповідей». За його словами, людей, які так швидко надіслали йому звіти, «слід розглядати для підвищення».

Президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу Маска, назвавши її «чудовою роботою». Втім, відповідно до законодавства США, трактувати мовчання працівників як звільнення – незаконно.

За даними агенства Reuters, листи з вимогою надати звіт, отримали навіть працівники судової системи. Зазначимо, у США суди не підпорядковуються виконавчій владі. Федеральні працівники вже відреагували на повідомлення Маска та пообіцяли оскаржити можливі звільнення в суді.