Білий дім звільнив генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на наступний день після того, як його офіс опублікував звіт із критикою дій адміністрації Дональда Трампа з ліквідації USAID. Про це 11 лютого повідомив телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовника CNN, ввечері 11 лютого генінспектору USAID Полу Мартіну надійшов електронний лист від заступника директора Офісу персоналу Дональда Трампа із повідомленням, шо його повноваження на посаді «припинені, а рішення набуває чинності негайно». У пресслужбі Офісу генерального інспектора USAID підтвердили звільнення Мартіна, зазначивши, що причин для його звільнення не назвали.

«Відповідно до закону адміністрація зобов’язана повідомити Конгрес за 30 днів перед звільненням генерального інспектора та надати конкретні причини для того, щоб позбутися інспектора», – повідомило CNN.

Зазначимо, повідомлення про звільнення надійшло Мартіну на наступний день після оприлюднення його звіту про діяльність адміністрації Трампа. Зокрема, у звіті йдеться, що ліквідація USAID та повне заморожування іноземної допомоги ускладнили відстеження потенційних зловживань гуманітарною допомогою, яка фінансується платниками податків США – це означає, що вона може потрапити до терористичних груп. Висновок генерального інспектора фактично спростовує аргументи Трампа та Ілона Маска, що ліквідація USAID може зменшити шахрайство та марнотратство.

У Білому домі ситуацію не коментували.

Чому команда Трампа виступає проти USAID

Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів. Рішення щодо призупинення програм зовнішньої допомоги спричинене бажанням Трампа перевірити, чи відповідають вони цілям його політики. У Пентагоні запевнили, що це не стосується програм безпекової допомоги Україні. Також 25 січня цю інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський.

26 січня Держдепартамент США видав розпорядження припинити майже всю допомогу, яку Сполучені Штати надають за кордоном. Рішення стосується зокрема підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), яка роками фінансувала гуманітарні проєкти в Україні.

2 лютого мільярдер Ілон Маск звинуватив USAID у тому, що вона є «злочинною організацією», не надавши жодних доказів цьому твердженню. Він також заявив, що агенції «час померти». Президент Дональд Трамп публічно підтримав Маска і сказав, що агентством «керувала купка радикально налаштованих божевільних».

Вже наступного дня, 3 лютого команда Дональда Трампа відсторонила близько сотні співробітників USAID у США. Таке рішення ухвалили нібито через спробу завадити представникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), що підпорядковується мільярдеру та соратнику Трампа Ілону Маску, потрапити до закритих частин будівлі. У Вашингтоні також закрили головний офіс USAID.