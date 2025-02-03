Головний офіс USAID у Вашингтоні на працює з 3 лютого

У понеділок, 3 лютого, головний офіс USAID у Вашингтоні припинив роботу. Про це повідомила телекомпанія CNN.

За даними CNN, після опівночі співробітники USAID отримали повідомлення на електронну пошту, у яких йшлося про те, щоб вони у понеділок, 3 лютого, не приходили до офісу, а працювали віддалено.

«За вказівкою керівництва Агентства, штаб-квартира USAID у будівлі Рональда Рейгана у Вашингтоні, буде закрита для персоналу Агентства в понеділок, 3 лютого, 2025 року. Персонал Агентства, який зазвичай працює в штаб-квартирі USAID, завтра працюватиме віддалено. За винятком персоналу з обслуговування, з ними особисто зв’язується вище керівництво», – цитує CNN електронний лист, який отримали співробітники USAID.

Як зазначає CNN з будівлі офісі USAID у Вашингтоні наразі прибрали логотип Агенства та фотографії, на яких зображена його гуманітарна робота у різних країнах світу.

Раніше повідомлялось, що минулого тижня команда Дональда Трампа відсторонила близько сотні співробітників USAID у США. Таке рішення ухвалили нібито через спробу завадити представникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), що підпорядковується мільярдеру та соратнику Трампа Ілону Маску, потрапити до закритих частин будівлі.

Нагадаємо, після інавгурації Дональд Трамп підписав низку указів, які анонсував раніше. Зокрема, 20 січня 47-й президент США своїм указом призупинив всі програми зовнішньої допомоги США строком на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідають вони цілям його політики.

Під обмеженням також опинилась діяльність USAID – незалежного агентства США, що надає гуманітарну допомогу іншим країнам.

Як вплине на українців зупинка фінансування грантових програм USAID можна прочитати за посиланням.