Стрічки у соцмережах рясніють дописами українських організацій, які просять про допомогу або навіть повідомляють про зупинку роботи. Кілька днів тому, 24 січня, вони отримали листи від агенції USAID з вимогою поставити на паузу проєкти, які фінансували коштом федерального уряду США.

Водночас поодинокі голоси, як, наприклад, представник «Слуги народу» та нардеп зі Львова Мар'ян Заблоцький, заявив, що обома руками підтримує зупинку фінансування від USAID. На його думку, фінансування отримували «бездарні та безсенсові». Однак насправді мільйони українців отримували підтримку від USAID навіть не підозрюючи цього.

ZAXID.NET розповідає, хто найбільше постраждав від зупинки USAID в Україні, чи доречними є тези про «грантожерство», які роками підігрівала російська пропаганда, та як агенція роками змінювала життя громад.

Що сталося

З самого початку свого президентства Дональд Трамп підписав указ про переоцінку та реорганізацію зовнішньої допомоги, який передбачає 90-денний аудит всіх іноземних програм на відповідність зовнішній політиці США. Вже 24 січня новопризначений держсекретар Марко Рубіо надіслав усім дипломатичним установам листи про зупинку надання допомоги. Хоч розпорядження не охоплює військову допомогу, та під його дію потрапляють всі програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні. Українські організації почали отримувати листи з вимогою «поставити на паузу» фінансовані США проєкти.

У 2024 році USAID, яке підтримує понад сотню країн, профінансувало українські проєкти на понад 5 млрд доларів. Україна розпочала співпрацю з USAID 1992 року, яка мала сприяти ринковій економіці, розбудові демократії та реформам у соціальному секторі. З 2019 по 2024 роки USAID також підтримувало викриття корупції, протидію російському впливу, розвиток енергетичної незалежності, поліпшення системи охорони здоровʼя тощо.

USAID торік допомагало українцям робити медицину доступнішою, ремонтувати постраждалу від обстрілів критичну інфраструктуру. На сайті організації йдеться, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, 5 млрд доларів на розвиток та 30 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.

Що опинилося у підвішеному стані

До початку розпорядження держсекретаря в Україні діяли п'ять масштабних програм для відновлення критичної інфраструктури. В USAID повідомляли, що з лютого 2022 року профінансували відновлення енергетичного сектору на майже 1 млрд доларів. Лише «Укренерго» отримало допомогу технікою та обладнанням на майже 130 млн доларів. Зокрема, за ці гроші у межах проєкту енергетичної безпеки постачали генератори та газове обладнання, аварійні мобільні котельні, встановлювали аварійні укриття, надавали матеріали для ремонту критичної інфраструктури після обстрілів тощо.

На сторінці проєкту з енергобезпеки 16 січня звітували про 114 мобільних котелень, які розподілили у 14 регіонах України, 15 січня – про газовий генератор для теплопостачальниого підприємства на Хмельниччині, а 14 січня – про обладнання вартістю 3,5 млн доларів, яке дозволить відремонтувати газопостачання для понад 500 тис. домогосподарств Харківщини. Проєкт енергетичної безпеки розпочався з 2018 року й мав тривати впродовж 2025 року.

Щодо галузі з охорони здоров'я, то незавершеними залишаються дев'ять проєктів. Йдеться про постачання ліків, реабілітацію, підтримку ментального здоров'я, вакцинацію та боротьбу з ВІЛ.

Також USAID реалізував проєкти з економічної стійкості, яка передбачала підтримку сільського господарства, приватного та державного бізнесу. У травні 2024 року в агенції розповіли, що за наступні п'ять років планують проінвестувати приблизно 250 млн доларів у відновлення та розширення українського агросектору. Фінансування мали отримати насамперед аграрії областей, які найбільше постраждали від війни. USAID до 1 червня 2025 року планувало виділити на розвиток агропереробки понад 120 млн грн.

Агентство USAID зміцнювало логістику аграрного експорту. Фото USAID

Крім цього, у межах економічної підтримки, USAID планував будівельні роботи на пунктах пропуску у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях.

Розвитку громад сприяв проєкт «Говерла» з підвищення ефективності роботи місцевого самоврядування. Йдеться про фінансування інфраструктури, соціальних послуг, збільшення доходів громад. «Говерлу», яка діяла з 2021 року, планували реалізувати до березня 2027 року. У межах проєкту, наприклад, встигли відремонтувати аварійний міст на Волині або ж закупити обладнання для людей з вадами зору в один з львівських музеїв.

У галузі демократії та прав людини незавершеними лишаються 17 програм. Це, зокрема, є ударом по незалежних медіа. Наприклад, частину фінансування втратили агенції журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та Bihus.Info, «Суспільне», hromadske, яке повідомило про зупинку частини проєктів.

Головна редакторка «Слідства.Інфо» Анастасія Станко розповіла, що фінансування медіа на 80% складалося з грантової допомоги від США. Ці гроші спрямовували на розслідування корупції та російських воєнних злочинів, воєнні репортажі з передової.

«Ми стараємось отримувати донати від наших читачів і глядачів. Але, наприклад, на початку 22-го року якось було не дуже просити в українців донатити на медіа, коли треба донатити на броніки, пікапи, мавіки й так далі», – написала Станко.

USAID є одним із найбільших донорів Мінцифри: у Forbes Ukraine повідомляють, що уряд США підтримував мінімум 30 продуктів від міністерства та розвиток кібербезпеки. Зокрема, єдиний портал державних послуг «Дія».

Адміністрація Джо Байдена у 2025 році планувала спрямувати на фінансування всіх програм USAID у світі 28 млрд доларів. Україна мала ж отримати 482 млн. Проте після перемоги Трампа на виборах остаточний бюджет на 2025 рік невідомий.

Кілька історій успіху, профінансованих USAID

Одним з нещодавніх реалізованих проєктів USAID, який презентували у січні 2025 року, є модернізація пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на кордоні з Польщею у Львівській області. Йдеться про заміну дорожнього покриття, ремонт металоконструкцій, заміну шлагбаумів. Вартість всіх робіт склала понад 2 млн доларів. Компанія, яка ремонтувала пункт, розповіла, що завдяки USAID Україна змогла оптимізувати потік транспорту та збільшити функціональність на кордонах з Польщею, Словаччиною, Молдовою, Угорщиною та Румунією. Зазначимо, що з 2023 до 2026 років USAID планував виділити 115 млн доларів для модернізації пунктів пропуску.

Місяцем раніше, у грудні 2024 року, Адміністрація морських портів України запустила в роботу лоцманський катер, збудований за підтримки USAID. Судно працює на річці Дунай і пришвидшує сільськогосподарські експортні операції.

Підняття прапора на катері «Лоцман Болотін». Фото USAID

З допомогою USAID в Богородчанській громаді на Прикарпатті у 2024 році з'явився безкоштовний реабілітаційний центр. До того мешканці селища, які потребують реабілітації, були змушені їздити до Івано-Франківська. Центр створила активістка з Краматорська Надія Поламарчук, яка до повномасштабного вторгнення реалізувала на Донеччині інклюзивні проєкти. Жінка змогла придбати тренажер для відновлення верхніх кінцівок, медичні сходи та ліжка, велотренажери. У червні 2024 року реабілітаційний центр на постійній основі відвідували понад 200 людей з інвалідністю, з яких більшість – діти.

У Шумській громаді на Тернопільщині за підтримки USAID у 2024 році відкрили творчий простір з чотирьох павільйонів для місцевих майстрів, які орендують приміщення та продають свої вироби. Крім цього, громада створила молодіжний простір у публічній бібліотеці та ігровий майданчик у дитсадку, де мешкають ВПО. Після відкриття просторів, у жовтні 2024 року, в Шумську також завершили благоустрій міського парку.

Одним з освітніх проєктів, які реалізували з допомогою USAID у 2024 році, стала «Школа операторів будівельної техніки», яка навчала людей без досвіду володіти будівельною технікою. Програму запустили у торік у червні й заявки на участь відправили 267 людей, із них – 151 жінки. Перші 15 учасників, які здобули нову професію, завершили навчання й отримали водійські посвідчення за категоріями «А1» та «D1» у жовтні 2024 року.

Жінка, яка завершила навчання у «Школа операторів будівельної техніки». Фото USAID

Грантом від USAID на розвиток аграрної справи скористався фермер з десятирічним досвідом Віктор Чучвера з Хмельниччини. Підприємець ризикував втратити значну кількість зерна через неправильне зберігання. Йому вдалося налагодити зберігання своєї продукції у полімерних мішках. Завдяки цьому Віктор Чучвера у січні 2023 року продав зерно за вигідними цінами.

Наразі невідомо, чм відновить USAID роботу в Україні й зможе завершити всі початі проєкти. Дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США звернулися до держсекретаря Марко Рубіо з проханням зробити виняток для України й продовжити проєкти агенції.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що Україна проводитиме консультації зі США. Вона закликала українські команди, які отримували фінансування від USAID, зберегти людей та напрацювання, бо це не перше й не останнє випробування, яке слід здолати.