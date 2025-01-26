У київському офісі USAID повідомили, що скерували запит до Держдепу США

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталося на тлі розпорядження Держдепу США про зупинку всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення аудиту. Про це в неділю, 26 січня, повідомило «Суспільне» з посиланням на співробітника офісу USAID у Києві.

Зі слів співрозмовника, імені якого не розголошують, працівники київського офісу USAID наразі не отримали детальних вказівок щодо того, як реалізовуватимуть директиву. Також незрозуміло, чи будуть якісь винятки.

У пресслужбі USAID журналістам повідомили, що «перенаправили запит до Держдепу США».

Напередодні, 25 січня, агентство Reuters повідомило, що співробітники USAID у США отримали наказ припинити усі роботи за проєктами в Україні. Серед заморожених проєктів – підтримка шкіл і медична допомога, зокрема невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей, ішлося у матеріалі.

Як відомо, USAID – це незалежне агентство федерального уряду США, яке надає невійськову допомогу іншим країнам. Агентство США підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи в Україні.

З початку повномасштабної війни USAID виділило 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу Україні та 5 млрд доларів – на розвиток. Ще 30 млрд доларів склала пряма бюджетна підтримка Україні.

Призупинення програм зовнішньої допомоги США

20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів. Рішення щодо призупинення програм зовнішньої допомоги спричинене бажанням Трампа перевірити, чи відповідають вони цілям його політики. У Пентагоні запевнили, що це не стосується програм безпекової допомоги Україні. Також 25 січня цю інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, США також тимчасово призупинили низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Під обмеження потрапила, зокрема, програма Uniting for Ukraine, завдяки якій українські біженці могли до двох років працювати в США без візи за умови наявності фінансового поручителя, який уже проживає в країні. Цією програмою станом на вересень 2023 року скористались понад 150 тис. українців.