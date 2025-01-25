Програмою прийому мігрантів Uniting for Ukraine скористались понад сотні тисяч українців

Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження призупинити низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Ці ініціативи дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в США. Про в п’ятницю, 24 січня, повідомила газета The New York Times з посиланням на електронний лист одного з керівників Служби громадянства та імміграції США.

Зокрема, у розпорядженні ідеться про зупинку програми Uniting for Ukraine («Єдність заради України») – ініціативу президента Джо Байдена, яка дозволяла українським біженцям отримати тимчасовий прихисток у США. Українці могли приїхати й працювати в Америці без візи за умови наявності фінансового поручителя, який уже проживає в країні. За даними американського уряду, станом на вересень 2023 року за цією програмою до США в’їхали понад 150 тис. українців.

Окрім українців, ці програми прийому мігрантів пропонували в’їзд до США для вихідців з Куби, Гаїті, Венесуели та Нікарагуа. Завдяки програмам до США потрапили 500 тис. мігрантів з цих країн.

Указ також передбачає перевірку ініціативи, яка дозволяла сім’ям возз’єднатися у США, чи програми з підтримки неповнолітніх із Центральної Америки, чиї рідні живуть у Сполучених Штатах.

Представники адміністрації Дональда Трампа заявили, що президент вважає, що багато з цих програм від самого початку не були законними. 20 січня адміністрація Трампа закрила урядовий застосунок CBP One, за допомогою якого можна було записатися на подання прохання про притулок.

Нагадаємо, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон. Він також наказав посилити південний кордон, розпорядившись відправити туди 1500 додаткових військовослужбовців.