Кордон США з Мексикою та іншими країнами на півдні закрить для нелегальних мігрантів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземних громадян, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон. Рішення Трамп підписав 22 січня, йдеться на сторінці Білого Дому.

Зазначається, що указ Трампа стосується не тільки в’їзду мігрантів з Мексики, але загалом всіх країн, які мають з США спільний кордон на півдні. Повноваження закрити кордон для нелегальних мігрантів президент країни надав міністерству внутрішньої безпеки, Мін’юсту та Держдепу США.

У повідомленні Білого Дому адміністрація Трампа звинуватила колишнього президента США Джо Байдена у тому, що той «не зміг захистити від мільйонів нелегальних іноземців» штати, які просили федеральний уряд про захист від напливу іноземців. За словами Дональда Трампа, мігранти «вдиралися в їхні громади та накладали мільярди доларів на витрати на державні та місцеві органи влади».

«Здійснюючи свої повноваження, президент Трамп ще більше обмежив доступ до положень імміграційного законодавства, які дозволяли б будь-якому нелегальному іноземцю, залученому до вторгнення через південний кордон Сполучених Штатів, залишатися в Сполучених Штатах, наприклад отримати притулок», – йдеться у повідомленні Білого Дому.

Зазначимо, 22 січня Трамп також наказав посилити південний кордон, розпорядившись відправити туди 1500 додаткових військовослужбовців, повідомила речниця Білого Дому Керолайн Лівітт. Які саме підрозділи відправлять до кордону, наразі невідомо, втім видання CNN повідомило, що загалом на посиленому південному кордоні має дислокуватися 3700 військових, які допомагають підтримувати роботи митниці та прикордонної служби. Крім того, у місії беруть участь приблизно 4500 бійців Національної гвардії США.

Нагадаємо, депортації та закриття кордонів для нелегальних мігрантів стали чільним пунктом передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Під час промови після своєї інавгурації Трамп заявив, що встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні та розпочне процес депортації мігрантів, в також визнає картелі терористичними організаціями.