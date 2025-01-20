Джей Ді Венс та Дональд Трамп після складання присяг

У понеділок, 20 січня, у ротонді Капітолія у Вашингтоні, Дональд Трамп склав присягу та офіційно обійняв пост 47-го президента США. Політик вже вдруге став президентом.

Спершу присягу склав обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс. Одразу після нього очільник Верховного суду прийняв присягу Дональда Трампа.

«Золотий вік Америки, який починається сьогодні – з цього дня і надалі наша країна буде процвітати, і її будуть поважати по всьому світові. Нам будуть заздрити всі нації та країни, і ми не дозволимо, щоб хтось скористався нами – кожен день моя адміністрація та я будемо ставити США на перше місце», – сказав Трамп під час своєї промови.

Трамп також заявив, що на його каденцію припало «найбільше випробувань за останні 250 років». Він повідомив, що вже сьогодні підпише низку важливих документів, які стануть «революцією здорового глузду» – зокрема, встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні та розпочне процес депортації мігрантів, в також визнає картелі терористичними організаціями.

Крім того, Трамп пообіцяв швидко подолати інфляцію та оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці для активного виробництва нафти та газу та зниження цін. Також президент пообіцяв усунути положення про електроавтомобілі для відновлення американського автопрому та підвищити мита для імпортних товарів.

«Від сьогоднішнього дня буде така офіційна політика США: є дві статі – жіноча і чоловіча», – заявив Трамп.

Водночас президент США заявив, що підпише політику щодо припинення урядових програм різноманітності, справедливості та інклюзії – за його словами, він хоче створити «суспільство, яке буде дальтоніком і засноване на заслугах».

Американський президент також наголосив, що США створять найбільші збройні сили у світі та відправлять своїх астронавтів на Марс.

Про Україну та російську агресію проти неї у своїй промові Трамп не згадав. Водночас він заявив, що «ми будемо вимірювати наш успіх зокрема тими війнами, в які ми не вступали».

Про що ще говорив Трамп у промові

Він змінить назву Мексиканської затоки на Американську затоку

Пообіцяв повернути Панамський канал США

Він підпише виконавчий указ про припинення урядової цензури та повернення свободи слова в Америці

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Дональда Трампа з успішною інавгурацією.

«Президент Трамп завжди рішучий, і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного й справедливого миру – це найголовніше. Саме зараз вирішується, яким буде це століття, і ми всі маємо діяти разом, щоб це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі. Успіху вам, Президенте Трамп! З нетерпінням очікуємо активної та взаємовигідної співпраці», – написав Володимир Зеленський.

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