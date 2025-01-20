Навіщо Трампу Гренландія, Панама і Канада.

У центрі Вашингтона 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа як 47 президента Сполучених Штатів Америки. У Капітолії новообраний лідер США складе присягу, звідки вирушить у Білий дім для подальших урочистостей. Інавгурацію українською мовою онлайн транслюватиме «Голос Америки». Початок трансляції – о 17:00 за київським часом. Присяга запланована на 19:00 за київським часом, а парад – о 22:00. NV публікує приблизний розклад урочистостей: служба в Єпископальній церкві Святого Іоанна у Вашингтоні;

церемонія чаювання в Білому домі, яка має стати символічним прощанням Джо і Джилл Байденів;

19:00 за Києвом (12:00 у Вашингтоні) – початок офіційних публічних урочистостей, складання присяги Трампа і Венса;

прощання з колишнім президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс;

церемонія підписання інавгураційних документів Дональдом Трампом в президентській залі Конгресу США у Капітолії;

інавгураційний ланч у Капітолії за участю Трампа, конгресменів та низки гостей;

церемонія відбуття Трампа з Капітолія в Білий дім;

22:00 за Києвом (15:00 у Вашингтоні) — парад на Пенсільванія-авеню та огляд військ президентом США з Білого дому, очікується до 7500 учасників параду;

церемонія підписання перших президентських указів в Овальному кабінеті в Білому домі;

низка урочистих балів з нагоди інавгурації у Вашингтоні: на яких Трамп виступатиме із промовами.

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