Чи стосуватиметься рішення Трампа вже затвердженої військової допомоги Україні, наразі невідомо

Після інавгурації у Білому Домі 20 січня 47-й президент США Доанльд Трамп підписав низку указів, які він анонсував у своєму зверненні. Серед них – указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, повідомило у вівторок, 21 січня, агентство Asossiated Press.

Рішення щодо призупинення програм зовнішньої допомоги спричинене бажанням Трампа перевірити, чи відповідають вони цілям його політики. У тексті його указу йдеться, що допомога іноземним державам та бюрократія «не узгоджуються з американськими інтересами». Крім того, на думку Трампа, зовнішня допомога «в багатьох випадках суперечить американським цінностям» та може спричинити «дестабілізацію миру в усьому світі шляхом просування ідей за кордоном».

Так, новий президент США заявив, що протягом 90 днів «жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися», поки її процедури та мету не узгодять із зовнішньою політикою Трампа.

Зазначимо, Дональд Трамп протягом своєї передвиборчої кампанії неодноразово виступав проти іноземної допомоги, попри те, що вона становить приблизно 1% федерального бюджету. Винятком є надання мільярдної військової допомоги для України. Наразі невідомо, чи вплине обмеження іноземної допомоги на надання оборонних пакетів, раніше затверджених адміністрацією Джо Байдена – втім, АР зазначає, що фінансування багатьох програм уже було виділено Конгресом і має бути витрачене.

Затверджений Трампом на посаді державного секретаря Марк Рубіо під час слухань щодо підтвердження його на посаді раніше заявив, що виділення іноземної допомоги буде прямо залежати від вигоди для США. Зазначимо, указ, який підписав Трамп, дозволяє Марку Рубіо ухвалювати рішення про надання чи ненадання допомоги, консультуючись із урядом.

«Кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три прості запитання: “Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку процвітаючою?”», – заявив Рубіо.

Останній звіт про іноземну допомогу оприлюднила адміністрація Байдена у грудні, та стосувалася 2023 бюджетного року. Згідно з ним, США виділили 68 млрд доларів на закордонні програми – вони варіювалися від допомоги постраждалим від катастроф до продемократичних ініціатив у 2024 країнах та регіонах світу.

Зазначимо, станом на початок січня 2025 року ще приблизно 3,8 млрд доларів, які виділила адміністрація Байдена на підтримку України, залишаються невикористаними. Раніше у пресслужбі Пентагону заявили, що невикористаними коштами розпоряджатиметься команда Трампа – вона також може використати їх на підтримку України, проте наразі невідомо, чи вона вирішить це робити.