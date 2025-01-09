Перемога Росії над Україною змусить Пентагон різко збільшити видатки на понад 800 млрд доларів до 2029 року. Остаточний успіх російської агресії змінить Європу й надихне Росію погрожувати членам НАТО. Про це ідеться в аналітичному звіті American Enterprise Institute (AEI), повідомило агентство Bloomberg 9 січня.

Згідно з дослідженням американського інституту, збільшення витрат Пентагону на 808 млрд доларів буде необхідне для того, щоб допомогти США стримати, а в разі необхідності й перемогти неядерну російську атаку поза Україною.

Ця сума змінить поточний п’ятирічний план Міністерства оборони США до 2029 року з 4,4 трильйона доларів до 5,2 трильйона доларів. Це приблизно на 165 млрд доларів щорічно більше, ніж було заплановано на ці роки.

«Ми робимо висновок, що підтримка України в найкращих інтересах Америки з фінансового погляду. Короткострокові витрати на допомогу Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії, набагато дешевші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти», – додали аналітики AEI.

Як писав ZAXID.NET, 9 січня Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів. Це останній оборонний пакет, наданий за роботи адміністрації президента США Джо Байдена.

Як відомо, наразі залишаються невикористаними близько 3,8 млрд доларів, які адміністрація президента Джо Байдена виділила для України. Раніше у пресслужбі Пентагону заявили, що невикористаними грішми розпоряджатиметься адміністрація обраного президента Дональда Трампа – вона також може використати їх на військову допомогу для України, проте наразі невідомо, чи вона вирішить це робити.