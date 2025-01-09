Пентагон надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів
Оборонний пакет стане останнім за роботи адміністрації Джо Байдена
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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін у четвер, 9 січня.
Під час засідання у форматі «Рамштайн» Ллойд Остін повідомив, що США нададуть озброєння на 500 млн доларів для підтримки України. Зазначається, що Остін оголосив про останній пакет допомоги Україні на пості міністра оборони – 20 січня роботу почне адміністрація обраного президента Трампа.
«Тут, на “Рамштайні”, я націлений на те, щоб зробити все, аби допомогти Україні жити у свободі та безпеці. Разом наша праця має продовжитися. Ось фундаментальна правда: боротьба України важлива для всіх нас», – заявив міністр оборони США.
До пакета озброєння увійдуть:
- боєприпаси,
- ракети до установок протиповітряної оборони,
- ракети класу «повітря-земля».
Зазначимо, ще приблизно 3,8 млрд доларів, які виділила адміністрація Байдена на підтримку України, залишаються невикористаними. Раніше у пресслужбі Пентагону заявили, що невикористаними коштами розпоряджатиметься команда Трампа – вона також може використати їх на підтримку України, проте наразі невідомо, чи вона вирішить це робити.