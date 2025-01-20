Дональд Трамп склав присягу та обійняв посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки. У своїй провомі він розповів про пріоритети за його каденції та майбутній зовнішньополітичний курс США. ZAXID.NET публікує повну промову Дональда Трампа на інавгурації.

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Дякую. Дуже дякую всім. Ну, дуже, дуже дякую. Віце-президент Венс, спікер Джонсон, сенатор Тун, головний суддя Робертс, судді Верховного суду Сполучених Штатів, президент Клінтон, президент Буш, президент Обама, президент Байден, віце-президент Гарріс та мої співгромадяни.

Золотий вік Америки починається прямо зараз. З цього дня наша країна знову процвітатиме і її знову поважатимуть у всьому світі. Нам буде заздрити кожна нація, і ми більше не дозволимо зловживати собою. Протягом кожного дня правління моя адміністрація та я ставитиму Америку на перше місце.

Наш суверенітет буде відновлено. Наша безпека буде відновлена. Терези справедливості знову зрівняються. Порочне, жорстоке та несправедливе використання зброї Міністерством юстиції та нашим урядом припиниться. І нашим головним пріоритетом буде створення нації, яка буде гордою, процвітаючою та вільною.

Незабаром Америка стане більшою, сильнішою і набагато винятковою, ніж будь-коли раніше. Я повертаюся на посаду президента з упевненістю та оптимізмом, що ми знаходимося на початку захоплюючої нової ери національного успіху, хвиля змін охоплює країну, сонячне світло заливає весь світ, і Америка має шанс скористатися цією можливістю, як ніколи раніше. Але спочатку ми повинні бути чесними щодо викликів, з якими ми стикаємося. Хоча їх багато, вони будуть знищені цим великим поштовхом, який зараз спостерігає світ у Сполучених Штатах Америки.

Коли ми сьогодні зібралися, наш уряд стикається з кризою довіри. Протягом багатьох років радикальні й корумповані організації витягували владу та багатство у наших громадян, тоді як стовпи нашого суспільства лежали зламаними і, здавалося, були в повному занедбанні. Тепер у нас є уряд, який не може впоратися навіть із простою кризою вдома, водночас натикаючись на безперервний каталог катастрофічних подій за кордоном. Він не в змозі захистити наших чудових, законослухняних американських громадян, але надає притулок і захист небезпечним злочинцям, багато з яких перебувають у в’язницях і психіатричних закладах, які незаконно прибули до нашої країни з усього світу. У нас є уряд, який виділяє необмежене фінансування на захист іноземних кордонів, але відмовляється захищати американські кордони або, що важливіше, – свій власний народ.

Наша країна більше не може надавати базові послуги в надзвичайних ситуаціях, як нещодавно показали чудові жителі Північної Кароліни, до яких так погано ставилися. І інші штати, які все ще страждають від урагану, що стався багато місяців тому. Або нещодавно в Лос-Анджелесі, де ми спостерігаємо пожежі, які все ще трагічно горять кілька тижнів тому, навіть без жодного знаку захисту. Вони лютують у будинках і громадах, впливаючи на деяких із найбагатших і найвпливовіших людей у ​​нашій країні – деякі з яких сидять тут прямо зараз. У них більше немає дому. Це цікаво, але ми не можемо цього допустити. Кожен не може нічого з цим зробити. Це зміниться. У нас є державна система охорони здоров’я, яка не дає результатів під час лиха, але на неї витрачається більше грошей, ніж у будь-якій іншій країні світу. І у нас є система освіти, яка вчить наших дітей соромитися самих себе, а в багатьох випадках – ненавидіти нашу країну, незважаючи на любов, яку ми так відчайдушно намагаємося дати їм. Усе це зміниться з сьогоднішнього дня, і це зміниться дуже швидко.

Мої нещодавні обрання мають повноваження цілковито і повністю скасувати жахливу зраду та всі ці численні зради, які мали місце, і повернути людям їхню віру, їхні багатства, їхню демократію та, справді, їхню свободу. З цього моменту занепад Америки закінчився. Наші свободи та славна доля нашої нації більше не будуть заборонятися, і ми негайно відновимо цілісність, компетентність і лояльність уряду Америки. За останні вісім років на мене впало більше викликів та випробувань, ніж на будь-якого президента в нашій 250-річній історії, і я багато чому навчився на цьому шляху, я можу вам сказати, що шлях до повернення нашої республіки був нелегким. Ті, хто хоче перешкодити нашій справі, намагалися позбавити мене свободи та навіть життя. Буквально кілька місяців тому в прекрасному полі штату Пенсільванія куля вбивці прорізала мені вухо. Але я відчував тоді і вірю ще більше зараз, що моє життя було врятовано недарма. Бог врятував мене, щоб зробити Америку знову великою. Ось чому щодня під керівництвом американських патріотів ми працюватимемо над тим, щоб гідно, з владою та силою долати кожну кризу. Ми рухатимемося цілеспрямовано та швидко, щоб повернути надію, процвітання, безпеку та мир для громадян будь-якої раси, релігії, кольору шкіри та віросповідання. Для американських громадян 20 січня 2025 року є Днем визволення.

Я сподіваюся, що наші нещодавні президентські вибори запам’ятаються як найбільші та найрезультативніші вибори в історії нашої країни. Як показала наша перемога, уся нація швидко об’єднується за нашою програмою із різким збільшенням підтримки з боку практично всіх елементів нашого суспільства: молодих і старих, чоловіків і жінок, афроамериканців, іспаномовних американців, азіатських американців, жителів міст, передмістя, сіл, і дуже важливо те, що ми здобули потужну перемогу в усіх семи «хитких» штатах і ми виграли голоси мільйонів людей. Темношкірим та латиноамериканським громадам я хочу подякувати за величезну любов і довіру, яку ви виявили до мене, проголосувавши. Ми встановили рекорди, і я цього не забуду. Я чув ваші голоси в кампанії, і я з нетерпінням чекаю співпраці з вами в наступні роки. Сьогодні День Мартіна Лютера Кінга і в його честь, це буде велика честь, – але в його честь ми разом намагатимемося втілити його мрію в реальність. Ми здійснимо його мрію. Зараз в Америку повертається національна єдність, а впевненість і гордість зростають, як ніколи раніше. У всьому, що ми робимо. Мою адміністрацію надихатиме рішуче прагнення досконалості та невпинний успіх. Ми не забудемо нашу країну. Ми не забудемо нашої Конституції і не забудемо нашого Бога. Не можу цього зробити.

Сьогодні я підпишу низку історичних указів. Цими діями ми розпочнемо повне відновлення Америки та революцію здорового глузду. Вся справа в здоровому глузді. По-перше, я оголошу надзвичайний стан на нашому південному кордоні. Будь-яке незаконне проникнення буде негайно припинено, і ми почнемо процес повернення мільйонів і мільйонів іноземців-злочинців туди, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику «Залишайся в Мексиці». Я припиняю практику «зловити й відпустити». І я пошлю війська на південний кордон, щоб відбити згубне вторгнення в нашу країну. Згідно з наказами, які я підпишу сьогодні, ми також будемо визначати картелі як іноземні терористичні організації. І посилаючись на Закон про чужоземних ворогів 1798 року, я дам вказівку нашому уряду використовувати повну та величезну владу федеральних і державних правоохоронних органів, щоб усунути присутність усіх іноземних банд і злочинних мереж, які приносять руйнівну злочинність на територію США, включаючи наші міста. Як Головнокомандувач, я не маю вищої відповідальності, ніж захищати нашу країну від загроз і вторгнень, і саме це я збираюся робити. Ми зробимо це на такому рівні, якого ще ніхто не бачив.

Далі я дам розпорядження всім членам свого кабінету використовувати величезні повноваження, які є в їх розпорядженні, щоб перемогти рекордну інфляцію та швидко знизити витрати та ціни. Інфляційна криза була спричинена масовими перевитратами та ескалацією цін на енергоносії, тому сьогодні я також оголошу надзвичайний стан у сфері енергетики. Будемо свердлити, малята, свердлити. Америка знову стане виробничою нацією, і ми маємо те, чого ніколи не матиме жодна інша виробнича нація – найбільшу кількість нафти та газу з усіх країн на Землі, і ми збираємося використовувати це. Ми знизимо ціни, знову заповнимо наші стратегічні резерви доверху, і експортуватимемо американську енергію по всьому світу. Ми знову будемо багатою нацією, і саме те рідке золото під ногами допоможе цьому.

Завдяки моїм сьогоднішнім діям ми покладемо край Зеленому Новому курсу та скасуємо мандат на електромобілі, врятувавши нашу автомобільну промисловість і дотримуючись моєї священної клятви перед нашими великими американськими авторобочими. Іншими словами, ви зможете придбати автомобіль на свій смак. Ми знову будуватимемо автомобілі в Америці зі швидкістю, про яку ніхто й мріяти не міг лише кілька років тому, і дякуємо авторобочим нашої країни за надихаючий вотум довіри. Ми чудово впоралися з їхнім голосуванням. Я негайно розпочну капітальний ремонт нашої торгової системи, щоб захистити американських працівників і їхні сім’ї. Замість того, щоб оподатковувати наших громадян для збагачення інших країн, ми будемо обкладати податками іноземні країни, щоб збагачувати наших громадян. З цією метою ми засновуємо Службу зовнішніх доходів для збору всіх тарифів, мит і доходів. Це будуть величезні суми грошей, які надходитимуть до нашої скарбниці з іноземних джерел. Американська мрія незабаром повернеться і процвітатиме, як ніколи раніше. Щоб відновити довіру до нашого федерального уряду, моя адміністрація створить абсолютно новий Департамент ефективності уряду.

Після багатьох років незаконних і неконституційних федеральних зусиль щодо обмеження свободи слова я також підпишу виконавчий наказ про негайне припинення будь-якої урядової цензури та повернення свободи слова в Америку. Ніколи більше величезна сила держави не буде використана для переслідування політичних опонентів. Ми не допустимо цього. Це більше не повториться. Під моїм керівництвом ми відновимо справедливе, рівне та неупереджене правосуддя відповідно до конституційного верховенства права, і ми збираємося повернути закон і порядок у наші міста. Цього тижня я також покінчу з урядовою політикою, спрямованою на соціальне втілення раси та статі в кожному аспекті суспільного та приватного життя. Ми створимо суспільство, яке буде дальтоніком і засноване на заслугах. Відсьогодні офіційна політика уряду Сполучених Штатів така: є лише дві статі – чоловіча та жіноча.

Цього тижня я відновлю у правах всіх військовослужбовців, яких несправедливо виключили з нашої армії за те, що вони заперечували проти наказу щодо вакцинації проти COVID, з повною заробітною платою. І я підпишу наказ, щоб наші воїни не стали піддаватися радикальним політичним теоріям і соціальним експериментам під час несення служби. Це негайно закінчиться. Наші збройні сили зможуть вільно зосередитися на своїй єдиній місії: перемогти ворогів Америки. Як і в 2017 році, ми знову створимо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграли, але й війнами, які ми закінчимо, і, можливо, найголовніше – війнами, в яких ми ніколи не братимемо участі. Я найбільше пишаюся спадком миротворця та об’єднувача, таким я хочу бути, миротворцем та об’єднувачем. Мені приємно сказати, що вчора, за день до мого вступу на посаду, заручники на Близькому Сході повертаються додому до своїх сімей. Америка поверне своє законне місце як найбільша, наймогутніша, найшановніша нація на Землі, надихаючи всіх і захоплюючи весь світ.

Невдовзі ми змінимо назву Мексиканської затоки на Американську затоку та відновимо ім’я великого президента Вільяма Мак-Кінлі на горі Мак-Кінлі, де воно має бути і де йому місце. Президент Мак-Кінлі зробив нашу країну дуже багатою завдяки тарифам і завдяки талантам. Він був природженим бізнесменом і дав Тедді Рузвельту гроші на багато чудових речей, які він зробив, у тому числі на Панамський канал, який безглуздо віддали Панамі Сполучені Штати. Подумайте про витрати більших грошей, ніж будь-коли витрачав на проект раніше, і втрати 38 тис. життів під час будівництва Панамського каналу. Цей безглуздий подарунок, який ніколи не мав бути зроблений, обійшовся для нас дуже погано, і панамська обіцянка була порушена. Мета нашої угоди та дух нашої угоди були повністю порушені. Для американських кораблів сильно завищують ціну, стягують плату та несправедливо ставляться у будь-якій формі. І це включає ВМС Сполучених Штатів і, перш за все, Китай керує Панамським каналом. І ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад.

Перш за все, моє послання американцям сьогодні полягає в тому, що нам час знову діяти з відвагою, енергією та життєвою силою найвеличнішої цивілізації в історії. Тому, звільняючи нашу країну, ми ведемо її до нових вершин перемоги та успіху. Нас не зупинять. Разом ми покладемо край епідемії хронічних захворювань і збережемо наших дітей у безпеці, здоров’ї та без хвороб. Сполучені Штати знову вважатимуть себе нацією, яка зростає, такою, яка збільшує наше багатство, розширює нашу територію, будує наші міста, підвищує наші очікування та несе наш прапор до нових і прекрасних горизонтів. І ми переслідуватимемо нашу явну долю до зірок, запускаючи американських астронавтів, щоб посадити «зірки та смуги» на планеті Марс.

Амбіції є джерелом життя великої нації, і зараз наша нація амбітніша за будь-яку іншу. Немає такого народу, як наш народ. Американці – дослідники, будівельники, новатори, підприємці та піонери. Дух прикордоння вписаний у наші серця. Поклик наступної великої пригоди лунає зсередини наших душ. Наші американські предки перетворили невелику групу колоній на краю величезного континенту на могутню республіку найнезвичайніших громадян на Землі. Ніхто не підходить близько. Американці проштовхнули тисячі миль через сувору землю неприборканої дикої природи. Вони долали пустелі, піднімалися на гори, витримували незліченні небезпеки, перемогли на Дикому Заході, покінчили з рабством, врятували мільйони від тиранії, визволили мільярди від бідності, використовували електрику, розклали атом, запустили людство на небеса та помістили всесвіт людських знань у долоні людської руки. Якщо ми працюємо разом, немає нічого, чого ми не зможемо зробити, і жодної мрії, якої ми не зможемо досягти. Багато людей думали, що я не можу здійснити таке історичне політичне повернення. Але, як ви бачите сьогодні, я тут, американський народ висловився.

Я стою перед вами зараз і це є доказом того, що ви ніколи не повинні вірити, що щось неможливо зробити. В Америці ми найкраще вміємо робити неможливе. Від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, від Філадельфії до Фінікса, від Чикаго до Маямі, від Г’юстона до Вашингтона, округ Колумбія, нашу країну кували та розбудовували покоління патріотів, які віддали все, що мали, за наші права та нашу свободу. Вони були фермерами та солдатами, ковбоями та фабричними робітниками, металургами та шахтарями, поліцейськими та піонерами, які просувалися вперед, йшли вперед, не дозволяючи жодним перешкодам перемогти їхній дух чи їхню гордість. Разом вони прокладали залізниці, зводили хмарочоси, будували великі автомагістралі, виграли дві світові війни, перемогли фашизм і комунізм і перемогли всі труднощі, з якими вони стикалися. Після всього, що ми пережили разом, ми стоїмо на порозі чотирьох найбільших років в американській історії. З вашою допомогою ми відновимо обіцянку Америки і відбудуємо націю, яку ми любимо і ми її так любимо.

Ми один народ, одна родина і одна славна нація під Богом. Тому кожному з батьків, хто мріє про свою дитину, і кожному кажу – якщо Америку знову поважатимуть і знову захоплюватимуться дитиною, яка мріє про своє майбутнє, я з вами. Я буду боротися за вас і я переможу за вас. Ми збираємося перемагати, як ніколи. За останні роки наша нація дуже постраждала. Але ми збираємося повернути її назад і зробити її знову чудовим, більшим, ніж будь-коли раніше. Ми будемо нацією, як ніхто інший, сповненою співчуття, мужності та винятковості. Наша сила зупинить усі війни та принесе новий дух єдності у світ, який був гнівним, жорстоким і абсолютно непередбачуваним. Америку знову поважатимуть і нею знову захоплюватимуться, у тому числі люди релігії, віри та доброї волі. Ми будемо процвітати. Ми будемо пишатися. Ми будемо сильними і перемагатимемо, як ніколи. Нас не здолають. Нас не залякають. Нас не зламають і ми не зазнаємо невдачі. З цього дня Сполучені Штати Америки будуть вільною, суверенною та незалежною державою. Ми мужньо вистоїмо. Житимемо гордо. Ми будемо сміливо мріяти, і ніщо не стане на нашому шляху, тому що ми американці. Майбутнє за нами, і наш золотий вік тільки почався. Дякую Боже, благослови Америку. Дякую всім.