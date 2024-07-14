Дональд Трамп повертається на сцену після поранення

У неділю, 14 липня, під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсільванія невідомий нападник вистрілив у колишнього президента США, бізнесмена та кандидата на прийдешніх виборах Дональда Трампа. Стрілець пошкодив Трампу вухо, проте вбив одного з учасників заходу – його застрелив співробітник Секретної служби, повідомили АР, Reuters та ВВС.

Через приблизно п’ять хвилин від початку виступу Дональда Трампа у місті Батлер, штат Пенсільванія, пролунали удари та постріли. Кандидату в президенти поцілили у вухо, яке закривавило йому обличчя.

Дональда Трампа закрили від людей співробітники Секретної служби, яка займається охороною президента США та кандидатів на виборах. Бізнесмена вивели зі сцени, проте скоро він повернувся та звернувся до натовпу зі словами «Борись! Борись! Борись!».

За даними ЗМІ, нападник вбив одного з глядачів на мітингу. Ще двоє зазнали важких поранень, їх госпіталізували. Сам Трамп майже не постраждав. Нападника застрелив один зі співробітників Секретної служби.

На пресконференції через стрілянину ФБР повідомило, що відкрили кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство». Хоч офіційно правоохоронці не повідомили, хто стояв за нападом, AP із посиланням на власні джерела у поліції повідомило, що стрільцем 20-річний уродженець штату Пенсільванія. Нападник не мав при собі документи, тому ФБР зараз намагається встановити його особу за допомогою ДНК-тесту.

Американський таблоїд New York Post заявив, що нападником був 20-річний Томас Метью Крукс та оприлюднив відео, на якому видно тіло молодого чоловіка у футболці та шортах на даху однієї з будівель в районі проведення заходу. За даними New York Times, розташування тіла стрільця відповідає імовірній вогневій позиції.

Метью Крукс

Доповнено. ФБР підтвердила, що «суб’єктом, причетним до замаху на Дональда Трампа» був 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

На замах на Дональда Трампа відреагував президент Джо Байден, який є конкурентом Трампа у передвиборчій гонці. Він заявив, що радий почути про те, що Дональд Трамп живий та з ним все гаразд. Крім того, у Білому Домі повідомили, що Байден вже поспілкувався з Трампом телефоном.

«Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу. Ми чекаємо подальшої інформації. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вона доставила Дональда Трампа в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб це засудити», – заявив Джо Байден.

Крім того, на замах на Трампа відреагував президент України Володимир Зеленський, який засудив напад та побажав Дональду Трампу швидкого одужання.

«З жахом дізнався про стрілянину по колишньому Президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати. Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою», – повідомив Володимир Зеленський.

Наразі у штаті Пенсільванія триває слідство. Зазначимо, напад став найсерйознішою спробою вбити президента або кандидата в президенти з моменту замаху на вбивство президента США Рональда Рейгана в 1981 році.