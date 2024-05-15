У середу, 15 травня, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини біля будівлі, де відбулося засідання уряду. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Інцидент стався у місті Гандлова [Handlová] окрузі Превідза. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, у момент, коли прем'єр вийшов до людей.

За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого пролунало кілька пострілів. Потім Фіцо впав на землю.

фото Slovak media reports

Ймовірного нападника затримали поліцейські. Мотиви його вчинку невідомі. Поліція оточила територію, у будівлі провели евакуацію. Словацьке видання Pravda опублікувало відео, як пораненого у груди та живіт Фіцо садять у машину.

Видання Plusky зазначає, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди. Згодом ЗМІ оприлюднили момент скоєння замаху.

Після стрілянини з місця події евакуювали трьох міністрів. Віце-спікер парламенту Блага заявив, що засідання Нацради Словаччини призупинено на невизначений термін. Президентка країни Чапутова також відреагувала на інцидент, пише словацьке видання aktuality.sk.

«Я в шоці. Я бажаю Роберто Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися після нападу», – цитує Чапутову її прес-служба.

У місті Гандлова відбувалося виїзне засідання уряду, де члени кабінету міністрів обговорювали соціально-економічну ситуацію у двох районах Словаччини.

За інформацією видання Denník N, життю прем'єр-міністра нічого не загрожує. Словацьке видання Plus one day пише, що нападником виявився 71-річний чоловік із Левіце. За даними ЗМІ, він стріляв з легально зареєстрованої короткоствольної рушниці.

Тим часом на Facebook-сторінці Фіцо повідомили про його стан. Зокрема повідомляється про загрозу для його життя та те, що найближчі кілька годин будуть вирішальними.

«Сьогодні на Роберта Фіцо було скоєно замах. Він дістав множинні поранення і нині перебуває в небезпечному для життя стані. Наразі його перевозять на гелікоптері до Банська-Бистриці, оскільки доставка до Братислави забрала б надто багато часу з огляду на необхідність термінового втручання. Усе вирішиться в найближчі кілька годин», – йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці словацького прем'єра.

Замах на словацького прем'єра засудив президент України Володимир Зеленський, який назвав сам інцидент «жахливим».

«Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері. Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини», – написав Зеленський.

Тим часом низка словацьких ЗМІ написали, що ймовірним стрільцем в прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо є письменник Юрай Чинтула. Для замаху він використовував короткоствольну зброю, на яку в нього є дозвіл.

Юрай Чинтула народився 1953 року, з 2005 року є одним із засновників літературного клубу «ДУГА». До 2016 року він був головою літературного клубу і написав три поетичні збірки. З 2015 року Чинтула є членом Товариства словацьких письменників і прихильником ліберальної партії «Прогресивна Словаччина».

У 2016 році він працював водієм у торговельному центрі в Левиці, і сам пережив замах, коли на нього напав молодий чоловік, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Коли Роберт Фіцо вийшов на площу, щоб поспілкуватися з людьми, Політик подумав, що йому хочуть потиснути руку, але тут пролунали постріли, пише Aktuality.

В опублікованих у соцмережах відео затриманий Чинтула пояснює свій вчинок тим, що не згоден з політикою уряду своєї країни.

Роберт Фіцо обійняв посаду прем'єр-міністра Словаччини в жовтні 2023 року після того, як на парламентських виборах перемогла його партія «Курс – соціальна демократія». Під час передвиборчої кампанії Роберт Фіцо обіцяв, що виступатиме проти військової допомоги Україні.

Партія Фіцо налаштована євроскептично, орієнтуючися на проросійські настрої. Smer-SD дотримується консервативних та націоналістичних поглядів, попри заявлені соціал-демократичні установки.

Риторика партії включає нападки на національні, сексуальні меншини та імігрантів. Окрім того, члени Smer-SD є прибічниками антивакцинаторських ідей. Члени партії виступають з антиукраїнськими заявами та здійснюють нападки на західний світ, і, логічно, виступають проти допомоги Україні у війні з Росією, яку розглядають як союзника.