Роберт Фіцо знову потрапив у скандал через антиукраїнські заяви

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який невдовзі планує зустрітися з українським прем'єром Денисом Шмигалем, знову потрапив у скандал через свої заяви про Україну. Про це 20 січня пише «Європейська правда».

Словацький прем’єр зазначив, що на зустрічі із Денисом Шмигалем, яка запланована на 24 січня, він вкотре наголосить, що блокуватиме вступ України в НАТО, пояснивши, що «цей курс для нього дуже важливий».

Він назвав Україну державою, яка перебуває під« абсолютним впливом США», і натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

«Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально», – сказав Фіцо.

Він розповів, що спільної прес-конференції після зустрічі зі Шмигалем не буде, оскільки цього нібито не хоче українська сторона.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Словаччині, які відбулись 30 вересня 2023 року, перемогла лівоцентристська політична партія Роберта Фіцо. Партія Smer-SD відома своїми нападками на меншини, а також антиукраїнською позицією.

Риторика партії включає нападки на національні, сексуальні меншини та емігрантів. Окрім того, члени Smer-SD є прибічниками антивакцинаторських ідей. Члени партії виступають з антиукраїнськими заявами та здійснюють нападки на західний світ.

Пізніше новопризначений прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні та подальші санкції проти Росії на саміті Європейського Союзу.

Роберт Фіцо також заявляв про намір налагодити відносини з Росією, виходячи з національних інтересів своєї країни.