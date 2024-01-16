Прем'єр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо (праворуч)

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує угорського колегу Віктора Орбана у боротьбі проти виділення Україні 50 млрд євро з бюджету Євросоюзу. Про це у вівторок, 16 січня, повідомила «Європейська правда».

Таким чином прем’єри обох країн виступають проти змін до бюджету Євросоюзу, якими передбачено виділення Україні 50 млрд євро протягом чотирьох років. За словами Роберта Фіцо, виділення цих коштів не змінить ситуацію для України.

«З кожного боку на сто тисяч більше загиблих солдатів, і ніхто не просунуся вперед. Росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція Росії на переговорах покращиться», – заявив Роберт Фіцо.

Роберт Фіцо вкотре повторив, що війну не можна припинити військовими діями. Щоправда, інших варіантів він не назвав.

«Знайдімо якийсь інший метод вирішення цієї проблеми, але якщо хтось думає, що ми вкладемо 50 мільярдів, надішлемо сотні нових одиниць зброї та щось вирішимо – то ми нічого не вирішимо, ми просто гарантуємо загибель ще 200 тисяч загиблих людей, які перебувають там», – сказав Роберт Фіцо.

Крім того, Роберт Фіцо повторив тези російської пропаганди. За його словами, Захід нібито заборонив Україні укладати перемир’я із Росією.

«Захід покладався на те, що, вливаючи мільярди і зброю в Україну, Україна принесе пораненого російського ведмедя на тарілочці. Україні потрібно допомагати, але я б стверджував, що допомога їй надається у спосіб, який не має жодного ефекту. Ми зараз платимо 1,5 мільярда євро на місяць від Європейського Союзу. Ми накладаємо на росіян санкції… Як довго це має тривати?», – заявив Роберт Фіцо.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Словаччині, які відбулись 30 вересня 2023 року, перемогла лівоцентристська політична партія Роберта Фіцо. Партія Smer-SD відома своїми нападками на меншини, а також антиукраїнською позицією.

Пізніше новопризначений прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні та подальші санкції проти Росії на саміті Європейського Союзу.

Роберт Фіцо також заявляв про намір налагодити відносини з Росією, виходячи з національних інтересів своєї країни. Крім того, Роберт Фіцо погрожував ветувати вступ України у НАТО.