Також Орбан заблокував голосування за бюджет ЄС

Угорщина заблокувала пакет макрофінансової допомоги від Європейського Союзу для України в розмірі 50 мільярдів євро. Про таке рішення повідомив у п’ятницю, 15 грудня, президент Угорщини Віктор Орбан, заявивши, що «повернеться до цього питання» наступного року.

Голосування за надання макрофінансового пакета допомоги Україні відбулося невдовзі, як 14 грудня лідери ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з країною про вступ до Євросоюзу. Зазначимо, тоді Віктор Орбан покинув залу під час голосування, що дало змогу ухвалити одноголосне рішення.

«Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд бюджету ЄС», – написав Віктор Орбан.

Орбан підкреслив, що Угорщина не буде підтримувати виділення Україні 50 млрд євро допомоги, поки ЄС не розблокує усі заморожені для Угорщини кошти. Йдеться про приблизно 30 млрд євро, які були заморожені через можливі проблеми з верховенством права та хабарництвом в Угорщині після змін у судовій системі країни.

Президент Угорщини додав, що до питання додаткового макрофінансування Єврокомісія повернеться наступного року «після відповідної підготовки». Коли точно Єврокомісія відновить дебати на цю тему, наразі невідомо.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прокоментував вето з боку Угорщини та заявив, що перемовини про допомогу продовжаться. За даними Bloomberg із посиланням на Мішеля, ЄС має щонайменше один резервний план, який передбачає, що країни-члени Євросоюзу надсилатимуть кошти до України поза бюджетним процесом. Раніше, ще на початку листопада, про подібний план повідомило і Reuters із посиланням на європейських посадовців.