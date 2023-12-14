Лідери країн ЄС на своєму засіданні у четвер, 14 грудня, ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

«Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. ЄС надала статус кандидата Грузії. А з Боснією і Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства, і запросив комісію доповісти до березня з метою прийняття такого рішення», – повідомив він.

Президент Євроради наголосив, що це «чіткий сигнал надії для їхніх народів і для нашого континенту».

На рішення Євроради почати переговори щодо вступу України в ЄС відреагував президент України Володимир Зеленський, який назвав його перемогою, яка мотивує.

Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює. https://t.co/zk44CeL5Ui — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

Голова держави подякував всім, хто працював заради цього рішення та хто допомагав.

«Вітаю кожного українця й українку. Вітаю і всю Молдову, і тебе, Має, особисто. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу», – написав він.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, зроблені за останні роки, а також виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.

«Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко», – заявив глава уряду.

Цікаво, що видання The Guardian пише, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали під час ухвалення рішення щодо України.

Сам угорський лідер у себе на сторінці у Facebook опублікував відео, де він нібито підтверджує, що утримався від голосування.

Рішення лідерів ЄС означає, що ЄК починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку).

Нагадаємо, що ще в листопаді президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі сім рекомендацій.