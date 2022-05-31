Євросоюз виділяє Україні 9 мільярдів євро макрофінансової підтримки

Саміт Європейського союзу ухвалив рішення про надання Україні термінової позики на суму 9 млрд євро для погашення невідкладних бюджетних потреб. Про це під час прес-конференції 31 травня заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє «Економічна правда».

«Ми готуємо механізм невідкладної макрофінансової підтримки на суму 9 млрд, над запровадженням якої ми будемо працювати протягом тижня», - заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, щомісяця Україна потребує близько 5 млрд євро для підтримки базових виплат, таких як зарплати, пенсії. Тож потребує невідкладної фінансової підтримки. Тому невдовзі ЄС виділить для України безпрецедентно великий пакет макрофінансової допомоги.

Політичне рішення ЄС також підтвердив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

«9 мільярдів євро підтверджені Європейською радою», – зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно Україна отримала 600 млн євро з попереднього екстреного пакету. Зазначимо, що макрофінансова підтримка є довготерміновою позикою, але із дуже низькими відсотками.