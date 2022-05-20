ЄС також запропонував додаткову позику в 9 млрд євро для України у 2022 році

ЄС виплатив Україні транш макрофінансової допомоги на 600 млн євро. Допомогу Євросоюз надав у п’ятницю, 20 травня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі €600 млн», – написала вона у Twitter.

Також вона зазначила, що ЄС запропонував додаткову позику в 9 млрд євро для України у 2022 році.

І додала: «Ми працюватимемо над платформою для відновлення, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну».

Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі € 600 мільйонів.



Ми також запропонували додаткову позику в €9 мільярдів для України у 2022 р



Ми працюватимемо над платформою для відновлення, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну pic.twitter.com/7uYcUV4bjd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022

Нагадаємо, 18 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК запропонувала план допомоги Україні та її повоєнної відбудови, що передбачає довгострокові реформи й інвестиції, а також негайну короткотермінову макрофінансову допомогу в обсязі 9 млрд євро у 2022 році.