Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро.

«Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році», – написала вона у Twitter у середу, 18 травня.

Водночас вона наголосила, що відновлення України повинно включати не лише інвестиції, але й реформи.

«Ми пропонуємо створити платформу відновлення під керівництвом України та Європейської комісії. У ній візьмуть участь держави-члени ЄС, міжнародні донори та фінансові інституції, а також інші партнери», – додала Урсула фон дер Ляєн.

Reconstruction should combine investment with reforms.



In time it will help Ukraine on its path



We propose a reconstruction platform led by Ukraine and @EU_Commission.



Bringing together EU Member States, international donors and financial institutions and other partners. pic.twitter.com/dmE0ySDu6A — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022

За її словами, план з відновлення України повністю відображатиме потреби, визначені Україною і включатиме реформи у галузях боротьби з корупцією, верховенства права та незалежності судової влади, повідомив сайт Єврокомісії.