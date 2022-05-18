Єврокомісія надасть 9 млрд євро на відновлення України
Єврокомісія оголосила про намір створити платформу з відновлення України
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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро.
«Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році», – написала вона у Twitter у середу, 18 травня.
Водночас вона наголосила, що відновлення України повинно включати не лише інвестиції, але й реформи.
«Ми пропонуємо створити платформу відновлення під керівництвом України та Європейської комісії. У ній візьмуть участь держави-члени ЄС, міжнародні донори та фінансові інституції, а також інші партнери», – додала Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, план з відновлення України повністю відображатиме потреби, визначені Україною і включатиме реформи у галузях боротьби з корупцією, верховенства права та незалежності судової влади, повідомив сайт Єврокомісії.
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