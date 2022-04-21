Шарль Мішель підтримав ідею розпочати відбудову України якнайшвидше

Президент Європейської Ради Шарль Мішель переконаний, що допомога Україна на повоєнну відбудову має використовуватися ще до завершення бойових дій. Про це він заявив у інтерв’ю «Європейській правді».

Президент Євроради запевнив, що лідери держав-членів ЄС будуть допомагати у відновленні держави і готові у це інвестувати.

Шарль Мішель також прокоментував ідею Володимира Зеленського про те, щоби розпочати відбудову якнайшвидше, та погодився з нею.

«Він правий, і українська влада права, коли вона хоче діяти швидко, коли вона не хоче чекати. Україна може розраховувати на мою підтримку та на підтримку Євросоюзу», - наголосив політик.

Серед ініціатив, які можуть бути використані для фінансування цих видатків, Мішель виділив ідею створити «трастовий фонд солідарності».

«Його можна використати не лише для відбудови, він знадобиться Україні для здійснення соціальних виплат, але також для відбудови країни. Я відчуваю значну підтримку цієї ідеї у світовій спільноті», - заявив президент ЄвроРади, підтримавши швидкий запуску цього фонду.

Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Кабміну доручено упродовж двох тижнів визначити орган, який займеться інформаційно-аналітичним забезпеченням роботи новоствореного органу.

До основних задач Нацради входить:

розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини;

визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди;

підготовка стратегічних ініціатив, проектів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.

Співголовами Нацради з відновлення України стануть прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До складу органу перейдуть члени Кабміну та Голови комітетів ВРУ, а також представники Офісу президента та секретар РНБО.